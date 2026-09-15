"Чарівні" ін’єкції для схуднення: в Україні викрили виробництво фальсифікату на мільйони доларів (відео)

Ін’єкції для схуднення Біопатід

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Гучна справа косметологів — у Дніпрі під підозрою опинилась лікарка відомої київської клініки. Її, як і інших майже три десятки фігурантів, підозрюють у поширенні підробних ін’єкцій для схуднення "Біопатід". За даними СБУ та прокуратури, загальні прибутки від продажу сягали пʼяти мільйонів доларів.

Проте, як встановило слідство, препарат начебто бразильського виробництва насправді робили на Київщині з китайської сировини в антисанітарних умовах. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була на суді, де підозрюваній обирали запобіжний захід.

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Найголовніша промоутерка інʼєкцій для схуднення — запобіжний захід обирають керівниці столичної клініки. За даними прокуратури, вона грала головну роль у поширенні начебто бразильського препарату — насправді ж фальсифікату, кажуть у прокуратурі.

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Лише протягом червня 2026 року було виготовлено понад чотири тисячі флаконів препарату "Біопатід". За умови ціни — якщо брати 500 доларів за один флакон — дохід від злочинної діяльності становив понад два мільйони доларів.

Підозрювана

Захисниця лікарки заперечує підозру:

«Такого засобу лікарського на території України не зареєстровано. Тому, про яке підроблення або фальсифікацію йдеться, незрозуміло».

Нова ера безпечного та ефективного схуднення — так цей препарат досі рекламують на сайті клініки. Вартість програми — від 40 до 75 тисяч гривень:

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«Дівчат, а ви хочете схуднути за декілька місяців на 10 кілограмів? Я не хочу їсти. Препарат працює».

Ін’єкції для схуднення Біопатід

А це вже численні рекламні відео. Серед тих, хто пропонував чудодійні інʼєкції для схуднення — чимало косметологів, лікарів та відомих людей. Що цього нібито бразильського препарату насправді не зареєстровано ані в Україні, ані в Бразилії, ані у жодній країні світу, СБУ та прокуратура зʼясували під час слідства.

Ін’єкції для схуднення Біопатід

«Біопатід — це вигадана назва і продукція фальсифікована. Вона не може продаватися ніким, жодною особою, ані юридично, ані фізично на території України. Вона заборонена Держлікслужбою», — каже начальник управління Дніпропетровської обласної прокуратури Андрій Дяченко.

Прокурори демонструють, де вироблявся препарат — у приміщенні на Київщині — в умовах далеких від лабораторних. Сировину доправляли з Китаю. Слідчі зафіксували, як помічник з технологом обговорювали складності розливання:

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«Нема води. Я не знаю, як мить, оці банки, склянки. Ти їх просто якоюсь ганчіркою жорсткою. Поняв? Головне, щоб ти їх прополоскав хорошо отією рідиною для інʼєкцій в тих банках».

На записах, що оприлюднює прокуратура — також дискусії після того, як клієнти скаржились на розлади травлення після ін’єкцій:

«Нарушена стерильність? Ну а я тобі казала, що нарушена стерильність. Не концентрація».

Ін’єкції для схуднення Біопатід

Собівартість препарату — 17 доларів, а продавали за тисячу двісті, якщо в гурті. Зі знижкою — по 500. Такі підрахунки заробітку на ін’єкціях наводить прокуратура.

Підозрюваних у справі — майже тридцятеро. Буде ще більше, кажуть у прокуратурі. До відповідальності притягатимуть усіх, хто колов людям фальсифікат.

«Кожен лікар та кожен косметолог, який має право та сертифікат на введення інʼєкцій, зобовʼязаний був перевірити наявність препарату, який він вводить інʼєкційно людині в реєстрі держлікзасобів. Тобто всі препарати, які не в реєстрі, ін’єкційно вводити заборонено», — каже Андрій Дяченко.

Ін’єкції для схуднення Біопатід

Керівниці клініки, що пропонувала препарат колегам та пацієнтам, суд вже обрав запобіжний засіб — два місяці СІЗО із можливістю застави у 68 мільйонів гривень.

«Я не буду надавати жодних даних. От коли вже буде якесь рішення, що набуде законної чинності, тоді буду», — каже вона.

Підозрюваним у справі загрожує 12 років за гратами. Водночас слідство встановлює шкоду для здоровʼя клієнток після цих уколів для схуднення.

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