Пішов у СЗЧ: у Міноборони пояснили, коли військового можуть оголосити в розшук

СЗЧ понад три доби / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Першочергові заходи з пошуку військовослужбовця та розшук підозрюваного після самовільного залишення військової частини (СЗЧ) в межах кримінального провадження — це різні процедури.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони.

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Як фіксують СЗЧ

Спершу командування встановлює сам факт відсутності військовослужбовця. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли він самовільно залишив місце служби або без поважної причини не повернувся з відпустки, відрядження чи лікування.

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Якщо відсутність виявили під час шикування, переклички або зміни на чергуванні, безпосередній командир:

намагається зв’язатися з військовослужбовцем;

опитує його товаришів по службі;

за необхідності контактує з близькими або родичами, зазначеними в особових даних;

доповідає про відсутність своєму командиру або начальнику;

за його дорученням організовує першочергові заходи для встановлення місця перебування військового.

Якщо військовослужбовець понад три години без поважної причини не з’являється на службі, командуванню військової частини подають рапорт.

Після цього у встановленому порядку військова частина повідомляє зональний відділ Військової служби правопорядку (ВСП) та вище командування. Інформацію про відсутність також вносять до відповідних інформаційних систем.

Після опрацювання даних статус може відобразитися у застосунку Армія+ у вигляді червоної стрічки на військовому документі з написом «Зафіксовано відсутність на службі».

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Що відбувається у перші три доби

Протягом перших трьох діб військова частина та ВСП у межах своїх повноважень проводять першочергові заходи, щоб встановити місце перебування військовослужбовця.

Крім того, призначається службове розслідування. Під час нього, зокрема, встановлюють обставини, які сприяли СЗЧ, та визначають заходи для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Якщо СЗЧ триває понад три доби та було вчинене не в бойовій обстановці, у діях військовослужбовця можуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення за статтями 407 або 408 Кримінального кодексу України. Покарання за відповідними нормами може передбачати від 5 до 12 років позбавлення волі.

Якщо відсутність не перевищила трьох діб і СЗЧ відбулося не в бойовій обстановці, військовослужбовець може самостійно повернутися до місця служби. Залежно від обставин можливі дисциплінарна та/або адміністративна відповідальність.

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Водночас навіть після трьох діб відсутності військовослужбовець може добровільно повернутися до проходження служби.

Коли починається кримінальне провадження

Якщо за результатами службового розслідування встановлено обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, про це у визначеному порядку повідомляють ВСП, Державне бюро розслідувань, спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони та вище командування.

За наявності передбачених законом підстав відомості вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Після цього розпочинається досудове розслідування.

Окремо від первинного пошуку військової частини та ВСП у межах кримінального провадження може бути оголошено розшук підозрюваного. Це можливо, зокрема, коли його місцезнаходження невідоме та є передбачені Кримінальним процесуальним кодексом підстави.

Хто розшукує військового у СЗЧ

На різних етапах до встановлення місця перебування військовослужбовця можуть залучатися різні органи.

Військова частина проводить першочергові заходи після виявлення відсутності та передає необхідну інформацію ВСП.

Військова служба правопорядку координує відповідні процеси у межах ЗСУ та взаємодіє з іншими правоохоронними органами.

Військовослужбовця зі статусом СЗЧ можуть також виявити патрулі ВСП або працівники МВС під час патрулювання чи перевірки документів.

Якщо людина перебуває саме у кримінальному розшуку, її доставляють до правоохоронного органу, який здійснює розшук у відповідній місцевості. В інших випадках військовослужбовця доставляють до найближчого підрозділу ВСП.

Якщо кримінальне провадження перебуває у підслідності ДБР, бюро проводить досудове розслідування, збирає докази та здійснює передбачені законом слідчі й процесуальні дії.

Національна поліція може проводити розшукові заходи в межах кримінального провадження за письмовим дорученням слідчого ДБР. Серед таких заходів — перевірка можливих місць перебування, патрулювання, опитування людей та використання інформації із систем відеоспостереження.

Якщо у кримінальному провадженні виникає питання про запобіжний захід, його застосування вирішує слідчий суддя або суд у встановленому законом порядку.

Як перевірити, чи зафіксували СЗЧ

Перевірити факт фіксації відсутності можна у застосунку Армія+. Якщо СЗЧ зафіксоване, у військовому документі з’являється червона стрічка з написом «Зафіксовано відсутність на службі».

Якщо статус не відображається, Міноборони радить:

оновити Армія+ до актуальної версії;

вийти із застосунку та авторизуватися повторно;

зачекати 15 хвилин.

Якщо після цього інформація не з’явилася, військовослужбовець може звернутися до найближчого зонального відділу ВСП. Там можуть перевірити факт СЗЧ разом із військовою частиною.

Після актуалізації даних статус має з’явитися в Армія+ протягом трьох днів. В окремих випадках оновлення може тривати до семи днів.

При цьому статус «Зафіксовано відсутність на службі» не тотожний процесуальному статусу людини у кримінальному провадженні.

Щоб з’ясувати, чи відкрито кримінальне провадження та який процесуальний статус має військовослужбовець, можна звернутися до органу досудового розслідування, прокурора або адвоката.

Що дає добровільне повернення до частини

Міноборони також нагадало про спрощену програму повернення. До 20 вересня 2026 року включно військовослужбовці можуть подати рапорт на повернення із СЗЧ за спрощеним порядком.

Програма дає можливість:

обрати місце служби серед понад 70 підрозділів у межах ЗСУ, НГУ або ДССТ;

обрати бажаний напрям служби та вказати свій досвід і навички;

прибути безпосередньо до обраної військової частини без ВСП та батальйону резерву;

після зарахування до списків особового складу відновити грошове, продовольче та інші види забезпечення;

отримувати супровід контакт-центру за номером 1519.

Скористатися спрощеним поверненням можуть військовослужбовці ЗСУ, ДССТ та Національної гвардії, щодо яких факт СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року включно.

Водночас саме повернення до військової частини не означає автоматичного закриття кримінального провадження або припинення розшуку.

Військовослужбовець, який уперше вчинив СЗЧ, може звернутися із клопотанням про намір повернутися на службу. Для цього також потрібна письмова згода командира військової частини на продовження служби.

Питання про звільнення від кримінальної відповідальності вирішує суд.

Під час воєнного стану військова служба військовослужбовця, який перебуває у СЗЧ, не призупиняється. Водночас на період самовільної відсутності йому не здійснюється грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення відповідно до законодавства.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує запровадити нові правила використання бодікамер працівниками ТЦК та СП, реагуючи на рекомендації Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

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