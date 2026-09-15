У рожевій сукні та з колегою-красунчиком за серіалом "Баффі": Сара Мішель Геллар на церемонії "Еммі"

Сара Мішель Геллар і Девід Бореаназ / © Associated Press

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Сара Мішель Геллар стала гостею 78-ї церемонії вручення премії «Еммі», яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі. На сцену акторка вийшла разом зі своїм колишнім партнером за серіалом «Баффі — переможниця вампірів» Девідом Бореаназом. Вони вручили нагороду за найкращу головну чоловічу роль у мінісеріалі або телефільмі.

Сара Мішель Геллар і Девід Бореаназ / © Associated Press

Для урочистого вечора Сара обрала яскраво-рожеву атласну сукню Versace довжини максі. Вбрання мало лаконічний прямий силует, закриту горловину-човник і відкриті руки.

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Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Образ акторка доповнила сріблястими босоніжками на високих платформах і прикрасами Gabriel & Co. — сережками та кількома каблучками з камінням.

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Сара Мішель Геллар і Девід Бореаназ / © Associated Press

Геллар зробила ніжний макіяж, а волосся зібрала в низьку зачіску з бічним проділом, залишивши біля обличчя довге пасмо.

Девід Бореаназ був одягнений у класичний чорний смокінг з атласними лацканами, білу сорочку та чорну краватку.

Сара Мішель Геллар і Девід Бореаназ / © Associated Press

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