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- Шоу-бізнес
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У рожевій сукні та з колегою-красунчиком за серіалом "Баффі": Сара Мішель Геллар на церемонії "Еммі"
Зірки культового серіалу «Баффі — переможниця вампірів» знову з’явилися разом на сцені та вручили одну з нагород вечора.
Сара Мішель Геллар стала гостею 78-ї церемонії вручення премії «Еммі», яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі. На сцену акторка вийшла разом зі своїм колишнім партнером за серіалом «Баффі — переможниця вампірів» Девідом Бореаназом. Вони вручили нагороду за найкращу головну чоловічу роль у мінісеріалі або телефільмі.
Для урочистого вечора Сара обрала яскраво-рожеву атласну сукню Versace довжини максі. Вбрання мало лаконічний прямий силует, закриту горловину-човник і відкриті руки.
Образ акторка доповнила сріблястими босоніжками на високих платформах і прикрасами Gabriel & Co. — сережками та кількома каблучками з камінням.
Геллар зробила ніжний макіяж, а волосся зібрала в низьку зачіску з бічним проділом, залишивши біля обличчя довге пасмо.
Девід Бореаназ був одягнений у класичний чорний смокінг з атласними лацканами, білу сорочку та чорну краватку.