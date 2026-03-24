Не встояла перед прозорою сукнею: Сара Мішель Геллар позувала в оригінальному образі на червоній доріжці

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар з’явилася на червоній доріжці у бездоганній сукні, яка поєднувала класичну елегантність з ноткою несподіванки.

Вбрання Сари Мішель було від бренду Bec + Bridge, не мало бретельок, але його спідниця була прозорою та з аплікаціями у вигляді 3D квітів.

Під час фотосесії в Римі Геллар розповіла журналістам, що тепер вона дотримується філософії «менше — це більше», як у сфері краси, так і за її межами. Вона додала, що у свої 48 років почувається краще, ніж у свої двадцять, і що більше не боїться старіння. Це ставлення відображається в її виборі одягу, прикрас та макіяжі, який був лаконічним і цього разу.

У фільмі Геллар зіграла з Кетрін Ньютон, яка також прийшла на прем’єру, але обрала червону сукню від The New Arrivals з оригінальним подолом.

Сара Мішель Геллар і Кетрін Ньютон / © Associated Press

Фільм «Гра в хованки 2: Я йду шукати» продовжує події першої частини і є поверненням Сари Мішель Геллар до жанру жахів, який зробив її відомою ще за часів серіалу «Баффі — переможниця вампірів».

Кетрін Ньютон / © Associated Press