ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Не встояла перед прозорою сукнею: Сара Мішель Геллар позувала в оригінальному образі на червоній доріжці

Акторка прибула до Риму на італійську прем’єру фільму жахів «Гра в хованки 2: Я йду шукати» та одразу привернула увагу.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Сара Мішель Геллар з’явилася на червоній доріжці у бездоганній сукні, яка поєднувала класичну елегантність з ноткою несподіванки.

Вбрання Сари Мішель було від бренду Bec + Bridge, не мало бретельок, але його спідниця була прозорою та з аплікаціями у вигляді 3D квітів.

Під час фотосесії в Римі Геллар розповіла журналістам, що тепер вона дотримується філософії «менше — це більше», як у сфері краси, так і за її межами. Вона додала, що у свої 48 років почувається краще, ніж у свої двадцять, і що більше не боїться старіння. Це ставлення відображається в її виборі одягу, прикрас та макіяжі, який був лаконічним і цього разу.

У фільмі Геллар зіграла з Кетрін Ньютон, яка також прийшла на прем’єру, але обрала червону сукню від The New Arrivals з оригінальним подолом.

Фільм «Гра в хованки 2: Я йду шукати» продовжує події першої частини і є поверненням Сари Мішель Геллар до жанру жахів, який зробив її відомою ще за часів серіалу «Баффі — переможниця вампірів».

Вбрання акторки Сари Мішель Геллар (7 фото)

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie