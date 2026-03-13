Що заборонено святити на Великдень

Великодній кошик / © Associated Press

Великдень — одне з найсвітліших свят християнства, коли віряни йдуть до церкви з великодніми кошиками, щоб освятити їжу. Та не всі знають, що має бути в кошику, а що краще залишити вдома.

Освячення — це не просто традиція, а глибоко символічний акт, тож важливо робити його з розумінням і повагою.

На Великдень не можна святити:

кров’яну ковбасу

спиртні напої

соки та солодкі води

фрукти

гроші

коштовності

У деяких регіонах України до великоднього кошика можуть додаватися інші складові, як-от горіхи, сухофрукти, риба й інші. Однак основні продукти залишаються сталими у великодньому кошику.

Крім продуктів, у кошик потрібно покласти великодню свічку, яка символізує світло та воскресіння. Запалюють свічки в храмі під час богослужіння або потім на вулиці — під час освячення великодніх кошиків вірян.

Викидати освячені продукти не можна, краще надлишок віддати на милостиню.

Нагадаємо, через різні календарні системи католики та православні часто святкують Великдень (Воскресіння Христове) в різні дні, і 2026 рік не стане винятком.

У західній традиції, якої дотримуються римсько-католицька церква та більшість протестантських громад, Великдень припадає на неділю, 5 квітня 2026 року. Дата визначається за григоріанським календарем: це перша неділя після повні, що настає після весняного рівнодення.

Православні християни обчислюють Великдень за юліанським (новоюліанським) календарем. Через розбіжності між юліанським і григоріанським календарями, а також особливі церковні правила, 2026 року православний Великдень святкуватиметься в неділю, 12 квітня — на цілий тиждень пізніше, ніж у католиків.