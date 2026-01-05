ТСН у соціальних мережах

Великдень 2026 року: дізнайтеся точну дату і хто святкуватиме раніше — православні чи католики

Великдень — одне з найголовніших християнських свят, дата якого щороку змінюється. Воно не має фіксованого дня, адже обчислюється за складними астрономічними правилами: враховується цикл Місяця та весняне рівнодення.

Коли Великдень 2026 року

Коли Великдень 2026 року / © pexels.com

Через різні календарні системи католики та православні часто святкують Великдень (Воскресіння Христове) в різні дні, і 2026 рік не стане винятком.

У західній традиції, яку дотримуються римо-католицька церква та більшість протестантських громад, Великдень припадає на неділю, 5 квітня 2026 року. Дата визначається за григоріанським календарем: це перша неділя після повні, що настає після весняного рівнодення.

Православні християни обчислюють Великдень за юліанським (новоюліанським) календарем. Через розбіжності між юліанським і григоріанським календарями, а також особливі церковні правила, 2026 року православний Великдень святкуватиметься в неділю, 12 квітня — на цілий тиждень пізніше, ніж у католиків.

Така різниця трапляється регулярно. Незважаючи на різні календарі, принцип обчислення залишився спільним: Воскресіння святкується першої неділі після повні, що настає після весняного рівнодення.

