Церковний календар на 2026 рік / © pexels.com

ТСН.ua пропонує вам повний церковний календар на 2026 рік за новим стилем — із датами великих православних свят, розкладом постів і поминальних днів.

Коли святкують Великдень 2026 року

Великдень є центральною і найважливішою подією церковного року для православних християн.

Згідно з новоюліанським календарем, яким користуються ПЦУ та УГКЦ, 2026 року православні віряни в Україні святкуватимуть Воскресіння Христове 12 квітня.

Для християн західного обряду дата Великодня припадає на 5 квітня.

Головні церковні свята 2026 року: дванадесяті

Одразу після Великодня за значущістю в православному календарі стоять 12 дванадесятих свят. Вісім із них присвячені подіям із життя Ісуса Христа, ще чотири — Пресвятій Богородиці.

Три дванадесяті свята є перехідними — їхні дати щороку змінюються залежно від Великодня. Решта дев’ять мають фіксовані дати.

Нижче подано перелік дванадесятих свят 2026 року за новим (новоюліанським) календарем:

Богоявлення (Хрещення Господнє) — 6 січня;

Стрітення Господнє — 2 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;

Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму) — 5 квітня (перехідне свято);

Вознесіння Господнє — 21 травня (перехідне свято);

Свята Трійця (П’ятидесятниця) — 31 травня (перехідне свято);

Преображення Господнє — 6 серпня;

Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня;

Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня;

Воздвиження Чесного Хреста Господнього — 14 вересня;

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада;

Різдво Христове — 25 грудня.

Інші важливі церковні дати 2026 року

Окрім дванадесятих, православний календар містить низку особливо шанованих свят:

Обрізання Господнє — 1 січня;

Різдво Івана Предтечі — 24 червня;

Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня;

Собор архистратига Михаїла — 8 листопада;

Святого апостола Андрія Первозванного — 30 листопада;

Святого Миколая — 6 грудня.

Поминальні дні — батьківські суботи 2026 року

Поминальні дні — батьківські суботи 2026 року / © pexels.com

Православна церква визначає окремі дні для молитви за померлих — так звані батьківські суботи:

Вселенська батьківська (м’ясопусна) — 14 лютого;

Друга субота Великого посту — 7 березня;

Третя субота Великого посту — 14 березня;

Четверта субота Великого посту — 21 березня;

Радониця — 21 квітня;

Троїцька батьківська субота — 30 травня;

Дмитрівська батьківська субота — 24 жовтня.

Церковні свята 2026 року по місяцях

Січень

1 січня — святого Василія Великого;

5 січня — Хрещенський Святвечір;

6 січня — Богоявлення, Хрещення Господнє;

12 січня — святої мучениці Тетяни;

30 січня — Собор трьох святителів.

Лютий

2 лютого — Стрітення Господнє.

Березень

25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці;

26 березня — Собор архангела Гавриїла.

Квітень

4 квітня — Лазарева субота;

5 квітня — Вербна неділя;

12 квітня — Великдень;

23 квітня — день святого Георгія Переможця.

Травень

9 травня — перенесення мощей святого Миколая;

21 травня — Вознесіння Господнє;

31 травня — Свята Трійця.

Червень

1 червня — День Святого Духа;

24 червня — Різдво Івана Хрестителя;

29 червня — апостолів Петра і Павла;

30 червня — Собор дванадцяти апостолів.

Липень

7 липня — Матері Божої Неустанної Помочі;

11 липня — святої княгині Ольги;

15 липня — князя Володимира Великого;

20 липня — пророка Іллі;

25 липня — Успіння святої Анни.

Серпень

1 серпня — Маковія (Медовий Спас);

6 серпня — Преображення Господнє (Яблучний Спас);

15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

16 серпня — Горіховий Спас;

29 серпня — Усікновення глави Івана Хрестителя.

Вересень

8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього.

Жовтень

1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

8 листопада — Собор архистратига Михаїла;

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада — святого апостола Андрія.

Грудень

6 грудня — святого Миколая;

9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

25 грудня — Різдво Христове;

31 грудня — святої Меланії (Меланки).

Пости 2026 року: коли утримуються православні

Пости 2026 року: одноденні і багатоденні / © pexels.com

У православній традиції розрізняють одноденні та багатоденні пости. Окрім цього, середа й п’ятниця протягом м’ясоїдних тижнів також вважаються пісними днями.

Загалом у церковному році налічується 27 пісних тижнів, що становить 189 днів.

Разом із тим існують суцільні (всеїдні) тижні, коли піст у середу та п’ятницю скасовується.

Одноденні пости 2026 року

Хрещенський Святвечір — 5 січня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.

Багатоденні пости 2026 року