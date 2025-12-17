- Дата публікації
Повний церковний календар 2026 року: усі великі свята, пости й батьківські поминальні суботи — з точними датами
Що і коли святкуємо: повний помісячний календар церковних свят за новим стилем.
ТСН.ua пропонує вам повний церковний календар на 2026 рік за новим стилем — із датами великих православних свят, розкладом постів і поминальних днів.
Коли святкують Великдень 2026 року
Великдень є центральною і найважливішою подією церковного року для православних християн.
Згідно з новоюліанським календарем, яким користуються ПЦУ та УГКЦ, 2026 року православні віряни в Україні святкуватимуть Воскресіння Христове 12 квітня.
Для християн західного обряду дата Великодня припадає на 5 квітня.
Головні церковні свята 2026 року: дванадесяті
Одразу після Великодня за значущістю в православному календарі стоять 12 дванадесятих свят. Вісім із них присвячені подіям із життя Ісуса Христа, ще чотири — Пресвятій Богородиці.
Три дванадесяті свята є перехідними — їхні дати щороку змінюються залежно від Великодня. Решта дев’ять мають фіксовані дати.
Нижче подано перелік дванадесятих свят 2026 року за новим (новоюліанським) календарем:
Богоявлення (Хрещення Господнє) — 6 січня;
Стрітення Господнє — 2 лютого;
Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму) — 5 квітня (перехідне свято);
Вознесіння Господнє — 21 травня (перехідне свято);
Свята Трійця (П’ятидесятниця) — 31 травня (перехідне свято);
Преображення Господнє — 6 серпня;
Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня;
Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня;
Воздвиження Чесного Хреста Господнього — 14 вересня;
Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада;
Різдво Христове — 25 грудня.
Інші важливі церковні дати 2026 року
Окрім дванадесятих, православний календар містить низку особливо шанованих свят:
Обрізання Господнє — 1 січня;
Різдво Івана Предтечі — 24 червня;
Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня;
Собор архистратига Михаїла — 8 листопада;
Святого апостола Андрія Первозванного — 30 листопада;
Святого Миколая — 6 грудня.
Поминальні дні — батьківські суботи 2026 року
Православна церква визначає окремі дні для молитви за померлих — так звані батьківські суботи:
Вселенська батьківська (м’ясопусна) — 14 лютого;
Друга субота Великого посту — 7 березня;
Третя субота Великого посту — 14 березня;
Четверта субота Великого посту — 21 березня;
Радониця — 21 квітня;
Троїцька батьківська субота — 30 травня;
Дмитрівська батьківська субота — 24 жовтня.
Церковні свята 2026 року по місяцях
Січень
1 січня — святого Василія Великого;
5 січня — Хрещенський Святвечір;
6 січня — Богоявлення, Хрещення Господнє;
12 січня — святої мучениці Тетяни;
30 січня — Собор трьох святителів.
Лютий
2 лютого — Стрітення Господнє.
Березень
25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці;
26 березня — Собор архангела Гавриїла.
Квітень
4 квітня — Лазарева субота;
5 квітня — Вербна неділя;
12 квітня — Великдень;
23 квітня — день святого Георгія Переможця.
Травень
9 травня — перенесення мощей святого Миколая;
21 травня — Вознесіння Господнє;
31 травня — Свята Трійця.
Червень
1 червня — День Святого Духа;
24 червня — Різдво Івана Хрестителя;
29 червня — апостолів Петра і Павла;
30 червня — Собор дванадцяти апостолів.
Липень
7 липня — Матері Божої Неустанної Помочі;
11 липня — святої княгині Ольги;
15 липня — князя Володимира Великого;
20 липня — пророка Іллі;
25 липня — Успіння святої Анни.
Серпень
1 серпня — Маковія (Медовий Спас);
6 серпня — Преображення Господнє (Яблучний Спас);
15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
16 серпня — Горіховий Спас;
29 серпня — Усікновення глави Івана Хрестителя.
Вересень
8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;
14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього.
Жовтень
1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці.
Листопад
8 листопада — Собор архистратига Михаїла;
21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;
30 листопада — святого апостола Андрія.
Грудень
6 грудня — святого Миколая;
9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
25 грудня — Різдво Христове;
31 грудня — святої Меланії (Меланки).
Пости 2026 року: коли утримуються православні
У православній традиції розрізняють одноденні та багатоденні пости. Окрім цього, середа й п’ятниця протягом м’ясоїдних тижнів також вважаються пісними днями.
Загалом у церковному році налічується 27 пісних тижнів, що становить 189 днів.
Разом із тим існують суцільні (всеїдні) тижні, коли піст у середу та п’ятницю скасовується.
Одноденні пости 2026 року
Хрещенський Святвечір — 5 січня;
Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.
Багатоденні пости 2026 року
Великий піст — з 23 лютого по 11 квітня;
Петрів піст — з 8 до 15 червня;
Успенський піст — з 1 до 14 серпня;
Різдвяний піст — з 15 листопада до 24 грудня.