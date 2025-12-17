ТСН у соціальних мережах

Повний церковний календар 2026 року: усі великі свята, пости й батьківські поминальні суботи — з точними датами

Що і коли святкуємо: повний помісячний календар церковних свят за новим стилем.

Церковний календар на 2026 рік

Церковний календар на 2026 рік / © pexels.com

ТСН.ua пропонує вам повний церковний календар на 2026 рік за новим стилем — із датами великих православних свят, розкладом постів і поминальних днів.

Коли святкують Великдень 2026 року

Великдень є центральною і найважливішою подією церковного року для православних християн.

Згідно з новоюліанським календарем, яким користуються ПЦУ та УГКЦ, 2026 року православні віряни в Україні святкуватимуть Воскресіння Христове 12 квітня.

Для християн західного обряду дата Великодня припадає на 5 квітня.

Головні церковні свята 2026 року: дванадесяті

Одразу після Великодня за значущістю в православному календарі стоять 12 дванадесятих свят. Вісім із них присвячені подіям із життя Ісуса Христа, ще чотири — Пресвятій Богородиці.

Три дванадесяті свята є перехідними — їхні дати щороку змінюються залежно від Великодня. Решта дев’ять мають фіксовані дати.

Нижче подано перелік дванадесятих свят 2026 року за новим (новоюліанським) календарем:

  • Богоявлення (Хрещення Господнє) — 6 січня;

  • Стрітення Господнє — 2 лютого;

  • Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;

  • Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму) — 5 квітня (перехідне свято);

  • Вознесіння Господнє — 21 травня (перехідне свято);

  • Свята Трійця (П’ятидесятниця) — 31 травня (перехідне свято);

  • Преображення Господнє — 6 серпня;

  • Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня;

  • Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня;

  • Воздвиження Чесного Хреста Господнього — 14 вересня;

  • Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада;

  • Різдво Христове — 25 грудня.

Інші важливі церковні дати 2026 року

Окрім дванадесятих, православний календар містить низку особливо шанованих свят:

  • Обрізання Господнє — 1 січня;

  • Різдво Івана Предтечі — 24 червня;

  • Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;

  • Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

  • Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня;

  • Собор архистратига Михаїла — 8 листопада;

  • Святого апостола Андрія Первозванного — 30 листопада;

  • Святого Миколая — 6 грудня.

Поминальні дні — батьківські суботи 2026 року

Поминальні дні — батьківські суботи 2026 року / © pexels.com

Поминальні дні — батьківські суботи 2026 року / © pexels.com

Православна церква визначає окремі дні для молитви за померлих — так звані батьківські суботи:

  • Вселенська батьківська (м’ясопусна) — 14 лютого;

  • Друга субота Великого посту — 7 березня;

  • Третя субота Великого посту — 14 березня;

  • Четверта субота Великого посту — 21 березня;

  • Радониця — 21 квітня;

  • Троїцька батьківська субота — 30 травня;

  • Дмитрівська батьківська субота — 24 жовтня.

Церковні свята 2026 року по місяцях

Січень

  • 1 січня — святого Василія Великого;

  • 5 січня — Хрещенський Святвечір;

  • 6 січня — Богоявлення, Хрещення Господнє;

  • 12 січня — святої мучениці Тетяни;

  • 30 січня — Собор трьох святителів.

Лютий

  • 2 лютого — Стрітення Господнє.

Березень

  • 25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці;

  • 26 березня — Собор архангела Гавриїла.

Квітень

  • 4 квітня — Лазарева субота;

  • 5 квітня — Вербна неділя;

  • 12 квітня — Великдень;

  • 23 квітня — день святого Георгія Переможця.

Травень

  • 9 травня — перенесення мощей святого Миколая;

  • 21 травня — Вознесіння Господнє;

  • 31 травня — Свята Трійця.

Червень

  • 1 червня — День Святого Духа;

  • 24 червня — Різдво Івана Хрестителя;

  • 29 червня — апостолів Петра і Павла;

  • 30 червня — Собор дванадцяти апостолів.

Липень

  • 7 липня — Матері Божої Неустанної Помочі;

  • 11 липня — святої княгині Ольги;

  • 15 липня — князя Володимира Великого;

  • 20 липня — пророка Іллі;

  • 25 липня — Успіння святої Анни.

Серпень

  • 1 серпня — Маковія (Медовий Спас);

  • 6 серпня — Преображення Господнє (Яблучний Спас);

  • 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

  • 16 серпня — Горіховий Спас;

  • 29 серпня — Усікновення глави Івана Хрестителя.

Вересень

  • 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;

  • 14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього.

Жовтень

  • 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

  • 8 листопада — Собор архистратига Михаїла;

  • 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

  • 30 листопада — святого апостола Андрія.

Грудень

  • 6 грудня — святого Миколая;

  • 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

  • 25 грудня — Різдво Христове;

  • 31 грудня — святої Меланії (Меланки).

Пости 2026 року: коли утримуються православні

Пости 2026 року: одноденні і багатоденні / © pexels.com

Пости 2026 року: одноденні і багатоденні / © pexels.com

У православній традиції розрізняють одноденні та багатоденні пости. Окрім цього, середа й п’ятниця протягом м’ясоїдних тижнів також вважаються пісними днями.

Загалом у церковному році налічується 27 пісних тижнів, що становить 189 днів.

Разом із тим існують суцільні (всеїдні) тижні, коли піст у середу та п’ятницю скасовується.

Одноденні пости 2026 року

  • Хрещенський Святвечір — 5 січня;

  • Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

  • Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.

Багатоденні пости 2026 року

  • Великий піст — з 23 лютого по 11 квітня;

  • Петрів піст — з 8 до 15 червня;

  • Успенський піст — з 1 до 14 серпня;

  • Різдвяний піст — з 15 листопада до 24 грудня.

