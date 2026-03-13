РФ готує хвилю атак: експерт назвав нові цілі ударів по Україні

Атака РФ. / © ТСН.ua

Навесні агресорка Росія, ймовірно, буде активніше завдавати ударів по логістиці. Адже починаються активні пересування, на відміну від зими, коли немає можливості проводити масштабні наступальні операції.

Про це повідомив військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю «Главком».

З його слів, акцент з атак не енергетику може зміститися на логістику: залізниці, автодороги, мости, тягові підстанції, а також на все, що пов’язано з пересуваннями. Такі об’єкти будуть під прицілом російської армії до осені.

«РФ буде бити по водопостачанню та інфраструктурних об’єктах такого плану, щоб чинити тиск на суспільство. По енергетиці удари будуть, але менше, бо під час плюсових температур знижується споживання електроенергії», — розповів Світан.

Окрім того, під загрозою можуть опинитися мости — особливо стратегічного значення. Зокрема, у столиці.

«Дальності російських балістичних ракет вистачає, щоб бити по Києву зокрема. Тож усі київські, дніпровські та запорізькі мости під загрозою. Крім мостів такого рівня, є багато вузлів, залізничних і автомобільних розв’язок, мостів і шляхопроводів, які можна зруйнувати однією балістичною ракетою. Або, принаймні, зупинити логістичний рух ударом по них», — пояснив військовий експерт.

Також, за зі слів експерта, РФ зацікавлена у вибиванні тягового залізничного складу — тепловозів і електровозів.

«Руйнування нашої логістики буде основним завданням Росії навесні та влітку 2026-го. Для вирішення цього завдання в хід підуть балістичні, крилаті ракети та „Герані“, - наголосив Світан.

Підготовка РФ до нових атак

Зранку 13 березня РНБО попередило українців про небезпеку з боку РФ. Окупанти можуть готувати черговий обстріл території України у стислі терміни. Українцям слід буди уважними до повітряних тривог - особливо у найближчі дні.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Росія готує масований удар по Україні. Росіяни можуть дотримуватися своєї звичної тактики та обрати для атаки вихідні, зокрема 14–15 березня. З його слів, великою загрозою нового обстрілу може стати комбінація балістичних ракет повітряного та наземного базування.

Зауважимо, за даними моніторів, російські війська проводять тренування, передислокацію стратегічної авіації та споряджає Ту-95 ракетами, що може свідчити про підготовку до масштабної атаки.

