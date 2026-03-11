Як Україна може зупинити російську балістику: експерт запропонував радикальний план

ЗСУ / © Олександр Павлюк

Україна має перейти до системних масованих атак на російські заводи, які виробляють балістичні ракети.

Таку думку в ефірі Radio NV висловив Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network.

Що робити з дефіцитом ракет

За словами експерта, світ стикається з виснаженням запасів ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot (PAC-3) та THAAD, які масово застосовуються, зокрема, на Близькому Сході. В умовах неминучого дефіциту засобів ППО єдиним ефективним виходом для України є знищення самих потужностей з виробництва ракет на території Росії.

«Що нам робити, якщо суто математично у нас точно буде дефіцит ракет, які можуть збивати балістику? І моя відповідь однозначна — це системно завдавати ракетних ударів. Не дронових. Треба завдавати масованих ракетних ударів по будь-яких елементах виробництва балістичних ракет», — наголосив Самусь.

Як боротися з російським озброєнням

Експерт підкреслив, що для гарантованої зупинки виробництва складного озброєння, як-от «Іскандер-М», необхідно атакувати не лише складальні цехи, а й підприємства хімічної промисловості та мікроелектроніки:

Заводи типу «Кремній Ел»: постачають критично важливі електронні компоненти.

Хімічні заводи: виробляють компоненти для твердого палива.

«Воткінський завод»: одне з ключових підприємств ракетної галузі РФ.

Михайло Самусь пояснив, що без палива чи специфічних мікросхем виробничий процес зупиняється фізично, навіть якщо на складах залишаються готові корпуси ракет. Наразі для подібних операцій застосовуються переважно західні ракети Storm Shadow і Scalp. Проте Самусь наголосив на критичній важливості запуску масового серійного виробництва власних розробок.

«Треба конче виходити на серійне виробництво ракетної техніки, балістичної та крилатої, і масовано бити по росіянах», — зазначив він.

Експерт згадав про очікування балістичних ракет від українських виробників і проєктів, як-от Fire Point (ракети «Фламінго») та «Довгий Нептун», що мають стати основою для методичного руйнування російського оборонно-промислового комплексу.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що все далекобійне озброєння з радіусом дії від 500 до 1000 кілометрів і більше, яке використовують Сили оборони, є власною розробкою України.

Також президент України пояснив, що заважає Україні створювати власні антибалістичні ракети.

