Тисніть на Путіна, а не на мене: Зеленський відверто звернувся до Трампа

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Дональд Трамп посилив тиск на диктатора Путіна, натомість припинив тиснути на нього самого.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю для POLITICO та Welt.

Зеленський чітко заявив, що вплив Трампа на переговори з РФ все ще буде ключовим.

«Нам потрібні переговори. Ми їх підтримуємо», — запевнив Зеленський. «Ми не довіряємо Росії, але я думаю, і я вірю, що американці справді хочуть завершити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібен більший тиск на Росію, а не на мене».

Коментарі президента України прозвучали через тиждень після того, як Трамп висловив нове розчарування Зеленським, заявивши, що лідеру України потрібно «зібратися» і укласти угоду. Трамп натякнув, що більше впевнений у готовності Путіна домовитися про перемир’я, ніж у Зеленського, але не надав доказів своєї точки зору. «Я думаю, що Путін готовий укласти угоду», — сказав глава Білого дому.

Видання нагадує, що від моменту повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року президент США стривожив Київ та його європейських союзників, неодноразово виступаючи на боці Путіна, засуджуючи Зеленського як «диктатора» та звинувачуючи його у розв’язанні війни, незважаючи на те, що саме російські війська вторглися в лютому 2022 року.

Навіть попри це, переговори з посланцями Трампа в грудні свідчили про те, що США готові надати Україні певну форму гарантій безпеки, що стало б основою будь-якої мирної угоди. Але, за словами Зеленського, досі немає подробиць про те, якими будуть ці обіцянки.

«Будьмо відверті. Для нас це дуже важливо, але в нас немає чіткої відповіді (якими будуть майбутні гарантії безпеки — Ред.)», — сказав президент України.

«Президент Трамп запитав мене: „Ви вірите, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими за НАТО?“. Я відповів: „Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, сильніші за НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?“, — додав Зеленський.

Трамп неодноразово стверджував, що у Зеленського немає «карт» в переговорах з Росією, але минулого тижня динаміка змінилася завдяки рішенню Трампа розпочати тривалі військові дії проти Ірану.

Зеленський підтвердив, що відправляє команди спеціалістів з боротьби з безпілотниками до Перської затоки, щоб допомогти союзникам Америки в регіоні захиститися від іранських бомбардувань безпілотниками Shahed, які Росія використовує проти України протягом останніх чотирьох років.

Також президент України визнав, що Трамп мав рацію, коли сказав, що той «ненавидить» Путіна.

«Звичайно, я думаю, що ми ненавидимо один одного. У цьому він [Трамп] має рацію. Не в усьому», — сказав глава держави.