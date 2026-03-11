- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 1 хв
Модель у небесно-блакитному бікіні похизувалася стрункою фігурою на пляжі
Джессіка Гейл сумує за відпусткою у Таїланді, тож вирішила поділитися з підписниками світлинами звідти.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поділилася в Instagram серією знімків з нещодавнього відпочинку, який вона провела на таїландському острові Пхі-Пхі.
Джессіка влаштувала імпровізовану фотосесію на пляжі. Позувала вона у небесно-блакитному бікіні, у якому продемонструвала струнку фігуру і гарну засмагу.
У Гейл було розпущене волосся, ніжний макіяж і молочний манікюр. Аутфіт модель завершила золотими прикрасами. У руці вона тримала молодий зелений кокос із соломинкою.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показалася у чорному купальнику з зпоясом із золотою пряжкою. на плавках.