ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Гайді Клум гламурною сукнею з лелітками підкреслила струнку фігуру

52-річна супермодель, як завжди, малал ефектний вигляд на вулицях Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум в гламурному образі потрапила до об’єктивів папараці у районі Сохо, в Нью-Йорку. Модель зраділа зустрічі з фотографами: вона їм усміхнулася і помахала рукою.

Знаменитість була одягнена у блискучу синю сукню міді без бретельок, повністю розшиту лелітками. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру. Взута Гайді була у сині лаковані гостроносі туфлі на шпильках.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Клум зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із нюдовою помадою і нюдовий манікюр. На обличчі у неї були круглі чорні сонцезахисні окуляри, на шиї — срібний ланцюжок, а на руках — золоті каблучки і браслет.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум вийшла у світ у чорній сукні з пишним декольте і пір’ям на манжетах від бренду Christian Siriano.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie