Гайді Клум гламурною сукнею з лелітками підкреслила струнку фігуру

Гайді Клум

Гайді Клум в гламурному образі потрапила до об’єктивів папараці у районі Сохо, в Нью-Йорку. Модель зраділа зустрічі з фотографами: вона їм усміхнулася і помахала рукою.

Знаменитість була одягнена у блискучу синю сукню міді без бретельок, повністю розшиту лелітками. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру. Взута Гайді була у сині лаковані гостроносі туфлі на шпильках.

Гайді Клум

Клум зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із нюдовою помадою і нюдовий манікюр. На обличчі у неї були круглі чорні сонцезахисні окуляри, на шиї — срібний ланцюжок, а на руках — золоті каблучки і браслет.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум вийшла у світ у чорній сукні з пишним декольте і пір’ям на манжетах від бренду Christian Siriano.