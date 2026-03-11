Топ-7 неочікуваних способів використати рис у побуті, поза кухнею

Топ-7 неочікуваних способів використати рис / © Associated Press

У кожній кухонній шафі майже напевно знайдеться пачка рису. Його додають до супів, гарнірів і салатів, але мало хто здогадується, що ці маленькі зерна можуть стати справжнім помічником у побуті, про це розповіло видання Martha Stewart.

Секрет у його властивостях, адже рис добре вбирає вологу, а сухі зерна можуть працювати як м’який природний абразив. Саме тому його іноді використовують навіть професійні прибиральники, особливо коли клієнти просять уникати агресивної хімії.

Очищення пляшок і ваз із вузькою шийкою

Мити пляшки чи вази з вузьким горлечком — завдання не з легких. Щітка не завжди дістає до всіх куточків, а осад і наліт залишаються на стінках. Рис може легко вирішити проблему:

Насипте у пляшку 2–3 ст. л сирого рису. Додайте трохи теплої води з мийним засобом. Закрийте отвір і добре струсіть.

Зерна діятимуть як маленькі щітки та очищатимуть важкодоступні місця. Після цього просто промийте посуд чистою водою.

Порятунок електроніки від вологи

Якщо телефон або інший гаджет випадково намок, рис може допомогти прибрати частину вологи. Що зробити:

вимкнути пристрій

витерти його сухою тканиною

покласти у контейнер і повністю засипати сухим рисом

Залиште пристрій на 24–48 годин, він поглине частину вологи. Цей метод може допомогти у легких випадках, але не замінює професійного ремонту за серйозного пошкодження водою.

«Сухе очищення» м’яких іграшок

Плюшеві іграшки часто важко прати, бо деякі не можна мочити, а після машинного прання вони втрачають форму. Для легкого освіження підійде простий спосіб:

Покладіть іграшку у пакет або контейнер. Додайте склянку сирого рису. Акуратно струсіть.

Рис допоможе прибрати пил і частину жиру з тканини. Після цього достатньо витрусити зерна чи пропилотяжити поверхню.

Щоб сіль не злипалася

Вологість у кухні часто призводить до того, що сіль у сільничці збивається у грудки. Рішення дуже просте, покладіть чайну ложку сирого рису у сільничку. Він вбиратиме зайву вологу та дозволить солі легко висипатися.

Натуральне підживлення для кімнатних рослин

Перед варінням рис часто промивають. Але воду після промивання не обов’язково виливати. Рисова вода містить крохмаль і невелику кількість поживних речовин, які можуть бути корисними для рослин. Нею можна поливати:

кімнатні квіти

балконні рослини

садові культури

Головне правило — вода має бути без солі та спецій.

Домашні компреси від болю

З рису можна зробити простий холодний чи теплий компрес. Насипте сирий рис у бавовняну шкарпетку чи тканинний мішечок і зав’яжіть. Для холодного компресу покладіть у морозильник, а теплого — нагрійте у мікрохвильовці приблизно хвилину.

Такий мішечок добре повторює форму тіла і може допомогти за набряків або м’язовій напрузі. Однак, не прикладайте занадто гарячий компрес безпосередньо до шкіри.

Очищення та заточування лез блендера

З часом леза блендера чи кавомолки можуть втрачати гостроту та покриватися нальотом. Щоб їх освіжити:

Насипте у чашу приблизно склянку сирого рису. Увімкніть блендер на 30–60 секунд.

Зерна допоможуть очистити леза від залишків їжі та легкого нальоту. Після процедури рис потрібно викинути, а чашу добре промити.

Рис — набагато універсальніший продукт, ніж здається на перший погляд. Його здатність вбирати вологу, очищати поверхні та діяти як природний абразив робить його корисним у багатьох побутових ситуаціях.

Від очищення пляшок до догляду за технікою, ці прості лайфгаки допомагають заощадити гроші, зменшити використання хімії та по-новому подивитися на звичні речі.