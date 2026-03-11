ТСН у соціальних мережах

Була помічена в королівській ложі: мама принцеси Кейт відвідала кінні перегони

Мама принцеси Уельської відвідала кінні перегони в Челтнемі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Керол Міддлтон

Керол Міддлтон / © Getty Images

71-річна жінка відвідала третій день змагань, присвячений видатним жінкам у спорті.

Керол Міддлтон була помічена на трибунах і, вочевидь, зустрічалася з королевою Каміллою, яка також відвідала перегони цього дня. Мама принцеси Уельської була одягнена в скромне сіре картате пальто, капелюх і доповнила образ золотими сережками та мінімалістичною каблучкою на пальці.

Керол Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон / © Getty Images

Оскільки поряд з нею на фото видно і королеву Каміллу, і Зару Тіндалл, можна припустити, що Керол перебувала з членами королівської родини в королівській ложі. А ось її чоловік Майкл Міддлтон не приїхав разом із нею на кінні змагання.

Зара Тіндалл і королева Камілла / © Getty Images

Зара Тіндалл і королева Камілла / © Getty Images

