Була помічена в королівській ложі: мама принцеси Кейт відвідала кінні перегони
Мама принцеси Уельської відвідала кінні перегони в Челтнемі.
71-річна жінка відвідала третій день змагань, присвячений видатним жінкам у спорті.
Керол Міддлтон була помічена на трибунах і, вочевидь, зустрічалася з королевою Каміллою, яка також відвідала перегони цього дня. Мама принцеси Уельської була одягнена в скромне сіре картате пальто, капелюх і доповнила образ золотими сережками та мінімалістичною каблучкою на пальці.
Оскільки поряд з нею на фото видно і королеву Каміллу, і Зару Тіндалл, можна припустити, що Керол перебувала з членами королівської родини в королівській ложі. А ось її чоловік Майкл Міддлтон не приїхав разом із нею на кінні змагання.