День ангела 11 березня: кого та як вітати з іменинами

11 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 11 березня, день ангела

Який сьогодні, 11 березня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 11 березня

11 березня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Георгія, Івана, Юхима.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві надійний, флегматичний. В дорослому віці стає серйозним, перфекціоністом.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві яскравий, чуттєвий. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, але завзятим.

Юхим — давньогрецьке походження, означає «благочестивий». В дитинстві талановитий, розумний. В дорослому віці стає самолюбним, щедрим.

День ангела 11 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 березня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, надихав на добрі вчинки та наповнював кожен день світлом, радістю й гармонією.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди стоїть поруч, захищає від негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Будь щасливий/щаслива і сповнений/сповнена добробуту!

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб добрі сили завжди були на твоєму боці, серце раділо кожному дню, а душа знаходила спокій і натхнення у всьому, що ти робиш.

***

З днем ангела! Хай твій небесний покровитель оберігає тебе від усього лихого, наповнює життя світлом, здоров’ям, любов’ю та гармонією, а серце завжди відчуває підтримку і тепло.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай ангел-хранитель веде тебе життям, дарує впевненість, силу і добробут, а кожен день буде наповнений щастям, миром і благословенням.

