"Барселона" на останніх секундах уникла поразки від "Ньюкасла" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ньюкаслом" і "Барселоною" завершився внічию.
"Ньюкасл" і "Барселона" зіграли внічию в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі завершився з рахунком 1:1.
Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другій половині протистояння англійському клубу вдалося відкрити рахунок — на 86-й хвилині забив Харві Барнс.
У компенсований час каталонці зуміли уникнути поразки — на 90+6-й хвилині Ламін Ямаль реалізував пенальті й приніс іспанській команді нічию.
Огляд матчу "Ньюкасл" — "Барселона"
Буде додано незабаром.
Матч-відповідь між "Барселоною" та "Ньюкаслом" відбудеться у середу, 18 березня, на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні. Початок — о 19:45 за київським часом.
Переможець пари "Ньюкасл" — "Барселона" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем протистояння "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Тоттенгем" (Англія).
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.