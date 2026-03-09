ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубка.

Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

12 та 18-19 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26.

На цій стадії зіграють топ-8 команд основного етапу турніру та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

Розклад і результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Перші матчі

Четвер, 12 березня

19:45 "Болонья" (Італія) — "Рома" (Італія)

19:45 "Лілль" (Франція) — "Астон Вілла" (Англія)

19:45 "Панатінаїкос" (Греція) — "Бетіс" (Іспанія)

19:45 "Штутгарт" (Німеччина) — "Порту" (Португалія)

22:00 "Генк" (Бельгія) — "Фрайбург" (Німеччина)

22:00 "Ноттінгем" (Англія) — "Мітьюлланд" (Данія)

22:00 "Сельта" (Іспанія) — "Ліон" (Франція)

22:00 "Ференцварош" (Угорщина) — "Брага" (Португалія)

Матчі-відповіді

Середа, 18 березня

17:30 "Брага" (Португалія) — "Ференцварош" (Угорщина)

Четвер, 19 березня

19:45 "Ліон" (Франція) — "Сельта" (Іспанія)

19:45 "Мітьюлланд" (Данія) — "Ноттінгем" (Англія)

19:45 "Фрайбург" (Німеччина) — "Генк" (Бельгія)

22:00 "Астон Вілла" (Англія) — "Лілль" (Франція)

22:00 "Бетіс" (Іспанія) — "Панатінаїкос" (Греція)

22:00 "Порту" (Португалія) — "Штутгарт" (Німеччина)

22:00 "Рома" (Італія) — "Болонья" (Італія)

Сітка плейоф Ліги Європи

Сітка плейоф Ліги Європи / x.com/FootRankings

Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

