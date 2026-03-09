- Дата публікації
-
Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубка.
12 та 18-19 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26.
На цій стадії зіграють топ-8 команд основного етапу турніру та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.
Розклад і результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Перші матчі
Четвер, 12 березня
19:45 "Болонья" (Італія) — "Рома" (Італія)
19:45 "Лілль" (Франція) — "Астон Вілла" (Англія)
19:45 "Панатінаїкос" (Греція) — "Бетіс" (Іспанія)
19:45 "Штутгарт" (Німеччина) — "Порту" (Португалія)
22:00 "Генк" (Бельгія) — "Фрайбург" (Німеччина)
22:00 "Ноттінгем" (Англія) — "Мітьюлланд" (Данія)
22:00 "Сельта" (Іспанія) — "Ліон" (Франція)
22:00 "Ференцварош" (Угорщина) — "Брага" (Португалія)
Матчі-відповіді
Середа, 18 березня
17:30 "Брага" (Португалія) — "Ференцварош" (Угорщина)
Четвер, 19 березня
19:45 "Ліон" (Франція) — "Сельта" (Іспанія)
19:45 "Мітьюлланд" (Данія) — "Ноттінгем" (Англія)
19:45 "Фрайбург" (Німеччина) — "Генк" (Бельгія)
22:00 "Астон Вілла" (Англія) — "Лілль" (Франція)
22:00 "Бетіс" (Іспанія) — "Панатінаїкос" (Греція)
22:00 "Порту" (Португалія) — "Штутгарт" (Німеччина)
22:00 "Рома" (Італія) — "Болонья" (Італія)
Сітка плейоф Ліги Європи
Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).