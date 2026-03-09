ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

Лех — Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій

Аналітики приблизно однаково оцінюють шанси "гірників" і польського клубу в прийдешньому поєдинку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 12 березня, донецький "Шахтар" позмагається з польським "Лехом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні в польському місті Познань. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу.

"Лех" закінчив 11-м основний раунд третього за престижністю єврокубка та потрапив до стикових матчів плейоф, де обіграв фінський КуПС (2:0, 1:0).

Прогноз букмекерів на матч Лех — Шахтар

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси "гірників" і польського клубу в прийдешньому матчі. На перемогу "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 2,60. Нічия — 3,40. Виграш "Леха" — 2,62.

Водночас український клуб вважається фаворитом двоматчевої дуелі. На вихід донеччан до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Прохід польської команди до наступної стадії — 2,10.

Матч-відповідь між "Шахтарем" і "Лехом" відбудеться у четвер, 19 березня, на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що переможець пари "Лех" — "Шахтар" у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з переможцем протистояння "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie