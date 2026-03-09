Лех — Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 12 березня, донецький "Шахтар" позмагається з польським "Лехом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні в польському місті Познань. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу.

"Лех" закінчив 11-м основний раунд третього за престижністю єврокубка та потрапив до стикових матчів плейоф, де обіграв фінський КуПС (2:0, 1:0).

Прогноз букмекерів на матч Лех — Шахтар

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси "гірників" і польського клубу в прийдешньому матчі. На перемогу "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 2,60. Нічия — 3,40. Виграш "Леха" — 2,62.

Водночас український клуб вважається фаворитом двоматчевої дуелі. На вихід донеччан до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Прохід польської команди до наступної стадії — 2,10.

Матч-відповідь між "Шахтарем" і "Лехом" відбудеться у четвер, 19 березня, на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що переможець пари "Лех" — "Шахтар" у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з переможцем протистояння "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).