"Український футбол помирає": Усик розніс суддівство в матчі "Полісся" — "Динамо"

Олександр Усик / © ФК Полісся

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик розкритикував роботу суддів у центральному матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 між "Поліссям" і "Динамо".

Гра відбулася 8 березня у Житомирі й завершилася вольовою перемогою киян з рахунком 2:1 .

Після матчу головний тренер "Полісся" Руслан Ротань поскаржився, що арбітри припустилися двох серйозних помилок на користь суперника: скасували гол Ліндона Емерлаху через фол Руслана Бабенка проти Володимира Бражка перед початком контратаки житомирців, а також не вилучили з поля захисника "Динамо" Крістіана Біловара за грубий фол.

"Хочу підтримати президента "Полісся" Геннадія Владиславовича Буткевича і всю команду. Зграє, вчора ви були неймовірні. Ви завжди неймовірні. Хочу сказати, що український футбол з таким суддівством помре, і він вже помирає. Вбивають команди, які зростають, які вкладають величезні кошти в український футбол.

Судді, ви дуже погано судите. І таким чином ви вбиваєте футбол. До "Динамо" в мене жодних питань немає. Я цей клуб підтримую і буду підтримувати. Щось зробіть з тим, щоб український футбол надалі зростав, а не вмирав", — сказав Усик у себе в Instagram.

Зазначимо, що влітку 2023 року Усик підписав професійний контракт із "Поліссям". У січні 2026-го чемпіон світу з боксу зіграв за житомирський клуб на тренувальних зборах в Іспанії проти команди легендарного німецького півзахисника Томаса Мюллера.

Додамо, що президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко вже повідомив, що відкрито службове розслідування щодо "деяких арбітрів та представників комітету".

"Після останнього туру чемпіонату України у нас виникло чимало запитань до арбітрів. Ми незадоволені рівнем суддівства у турі. Ми створюємо всі умови для комфортної роботи суддям, вони повинні відчувати високу відповідальність за свою роботу та рішення.

Сьогодні о 9 ранку ми відкрили службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету. Українська асоціація футболу веде прозору політику щодо всіх аспектів своєї діяльності. Про результати розслідувань ми повідомимо громадськість", — йдеться в заяві Шевченка.

Після цієї перемоги "Динамо" (35 очок) продовжує посідати четверте місце в УПЛ. "Полісся" (36 балів) перебуває на третій позиції.

У наступному турі УПЛ "біло-сині" 13 березня приймуть "Оболонь", а "вовки" днем пізніше вдома зустрінуться з "Кривбасом".

