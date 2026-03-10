Гороскоп на 11 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми раптово станемо розумнішими

Весняний пейзаж / © Credits

Таланти й уміння, що відкрилися, рекомендується використовувати не тільки у відповідній діяльності — наукових дослідженнях, літературній творчості або журналістиці, — а й у будь-якій іншій життєвій сфері.

Можна також підвищувати свою кваліфікацію — записуватися на курси та тренінги, розпочинати здобувати повторну вищу освіту і складати заліки та іспити.

Овен

Якщо вам необхідно переконати когось у своїй правоті, нинішній день — те, що вам потрібно: ви будете як ніколи красномовними та знайдете саме ті аргументи, які вразять найупертіших і найнеприступніших співрозмовників.

Телець

Близьких вам людей не варто обдурювати в будь-який день, але сьогодні брехня вдвічі небезпечніша — вона рано чи пізно вийде назовні, а тріщину у стосунках, яка утвориться в результаті, закрити вже не вдасться.

Близнята

День сприятливий для отримання нових знань у будь-якій сфері, за рекордно короткий термін вдасться засвоїти максимальну кількість інформації, що незабаром стане в пригоді в роботі і навіть особистому житті.

Рак

Хто б не звернувся до вас із проханням про допомогу, намагайтеся її не ігнорувати, а, навпаки, надати максимально швидко і без умовлянь і нагадувань: зроблене цього дня добро неодмінно повернеться сторицею.

Лев

На роботі не варто братися за нові — особливо важливі — проєкти, не підтягнувши старі «хвости»: вони весь час гальмуватимуть рух уперед і, зрештою, поставлять під сумнів здійснення всіх планів.

Діва

З максимально серйозною увагою слід поставитися до нових фактів, які можуть стати доступними вам цього дня — деякі з них стануть у пригоді у розв’язанні важливих питань професійного характеру.

Терези

День мине успішно, тільки якщо ви подбаєте про заздалегідь складений, детальний план дій, інакше, відволікаючись на дрібниці, розмови і перекуси, ви не встигнете зробити практично нічого.

Скорпіон

Випадково ставши володарем чужої таємниці, намагайтеся одразу ж про неї забути — занадто велика ймовірність ненароком, не подумавши, проговоритися про неї, а це означає, що, самі того не бажаючи, наживете собі ворога на все життя.

Стрілець

Мрії, які ви загадаєте і — обов’язково! — візуалізуєте цього дня, найближчим часом стануть реальністю — головне, робти запит на диво у Всесвіту по максимуму, не соромлячись і в жодному разі не будучи скромними.

Козоріг

Не варто поспішати із завершенням проєкту, яким ви займалися протягом попереднього часу — спершу виправте всі зроблені помилки та недоліки, щоб не довелося повертатися до роботи над ним знову і знову.

Водолій

Сьогодні небажано братися за серйозну роботу — цього дня для нездійснення вам не вистачить енергії, тому краще зосередитися на дрібних справах, які, проте, обов’язково потрібно «закрити».

Риби

Якщо у вас є досвід, яким можна поділитися з іншими людьми, зробіть це сьогодні: заплануйте на цей день читання лекції або проведення тренінгу — ваші поради та рекомендації стануть у пригоді іншим.

