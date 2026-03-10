ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 11 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми раптово станемо розумнішими

День, коли інтелектуальні та розумові здібності посилюються навіть у людей, які займаються винятково фізичною працею.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Весняний пейзаж

Весняний пейзаж / © Credits

Таланти й уміння, що відкрилися, рекомендується використовувати не тільки у відповідній діяльності — наукових дослідженнях, літературній творчості або журналістиці, — а й у будь-якій іншій життєвій сфері.

Можна також підвищувати свою кваліфікацію — записуватися на курси та тренінги, розпочинати здобувати повторну вищу освіту і складати заліки та іспити.

Овен

Якщо вам необхідно переконати когось у своїй правоті, нинішній день — те, що вам потрібно: ви будете як ніколи красномовними та знайдете саме ті аргументи, які вразять найупертіших і найнеприступніших співрозмовників.

Телець

Близьких вам людей не варто обдурювати в будь-який день, але сьогодні брехня вдвічі небезпечніша — вона рано чи пізно вийде назовні, а тріщину у стосунках, яка утвориться в результаті, закрити вже не вдасться.

Близнята

День сприятливий для отримання нових знань у будь-якій сфері, за рекордно короткий термін вдасться засвоїти максимальну кількість інформації, що незабаром стане в пригоді в роботі і навіть особистому житті.

Рак

Хто б не звернувся до вас із проханням про допомогу, намагайтеся її не ігнорувати, а, навпаки, надати максимально швидко і без умовлянь і нагадувань: зроблене цього дня добро неодмінно повернеться сторицею.

Лев

На роботі не варто братися за нові — особливо важливі — проєкти, не підтягнувши старі «хвости»: вони весь час гальмуватимуть рух уперед і, зрештою, поставлять під сумнів здійснення всіх планів.

Діва

З максимально серйозною увагою слід поставитися до нових фактів, які можуть стати доступними вам цього дня — деякі з них стануть у пригоді у розв’язанні важливих питань професійного характеру.

Терези

День мине успішно, тільки якщо ви подбаєте про заздалегідь складений, детальний план дій, інакше, відволікаючись на дрібниці, розмови і перекуси, ви не встигнете зробити практично нічого.

Скорпіон

Випадково ставши володарем чужої таємниці, намагайтеся одразу ж про неї забути — занадто велика ймовірність ненароком, не подумавши, проговоритися про неї, а це означає, що, самі того не бажаючи, наживете собі ворога на все життя.

Стрілець

Мрії, які ви загадаєте і — обов’язково! — візуалізуєте цього дня, найближчим часом стануть реальністю — головне, робти запит на диво у Всесвіту по максимуму, не соромлячись і в жодному разі не будучи скромними.

Козоріг

Не варто поспішати із завершенням проєкту, яким ви займалися протягом попереднього часу — спершу виправте всі зроблені помилки та недоліки, щоб не довелося повертатися до роботи над ним знову і знову.

Водолій

Сьогодні небажано братися за серйозну роботу — цього дня для нездійснення вам не вистачить енергії, тому краще зосередитися на дрібних справах, які, проте, обов’язково потрібно «закрити».

Риби

Якщо у вас є досвід, яким можна поділитися з іншими людьми, зробіть це сьогодні: заплануйте на цей день читання лекції або проведення тренінгу — ваші поради та рекомендації стануть у пригоді іншим.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
458
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie