У чорній сукні з прозорою спідницею та пухнастими манжетами: Гайді Клум приголомшила ефектним луком

Гайді Клум / © Getty Images

Реклама

Супермодель та телеведуча Гайді Клум потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку і мала надзвичайний вигляд. Зірка одягла чорну сукню від бренду Christian Siriano з колекції осінь-зима 2026.

У вбрання Гайді був доволі класичний верх з підплічниками, довгими рукавами і глибоким декольте, яке красиво підкреслювало груди. Водночас спідниця у сукні була оригінальною, адже її прикрашав шар прозорої шифонової тканини з драпуванням. Та головною акцентною деталлю образу стали білі манжети виконані з великих пір’їн.

Гайді Клум / © Getty Images

Цей образ Клум також доповнила класичною сумкою Chanel і туфлями від Christian Louboutin з ремінцями. Завершували цей образ окуляри та розкішне укладання легкими хвилями, яке Гайді часто носить.

Реклама

Однак ця сукня була не такою оригінальною, як та, яку Клум носила під час «Греммі», адже той її вибір був справжнім витвором мистецтва створеним німецькою дизайнеркою Мариною Хорманседер. У сукні було складно рухатись бо виготовлена вона з жорсткого матеріалу, а коли Гайді у ній вийшла на публіку стала головною сенсацією церемонії.