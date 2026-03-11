Що буде з цінами на бензин та дизель: експерт дав обнадійливий прогноз для водіїв

Ціни на пальне

Реклама

Передумов для подальшого зростання цін на бензин та дизель в Україні наразі немає.

Таку оцінку в ефірі телеканалу «Київ 24» дав директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

За словами експерта, в Україні почалося зниження гуртових цін на нафтопродукти. Один із великих постачальників відновить поставки і виконає всі обіцяні обсяги на березень.

Реклама

«Якщо в понеділок гуртова ціна дизпального складала 80 грн/л, а роздрібна 76 грн/л, то вчора вже з’явилися ціни 70–73 грн/л. На сьогодні передумов для підвищення цін не бачу», — зазначив Куюн.

Експерт також звернув увагу на зростання цін у Європі після початку війни в Ірані. За 10 днів у Польщі дизель подорожчав на 21 грн/л, у Німеччині — на 23 грн/л, тоді як в Україні — лише на 10 грн/л для дизеля та 6 грн/л для бензину.

«Ми дуже повільно рухаємося, це мінімальне підвищення в тих умовах, які є», — додав Куюн.

Скільки коштує паливо в Україні

До слова, українські мережі АЗС зранку 11 березня залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Вартість бензину та дизелю призупинила стрімке зростання, що спостерігалося раніше.

Реклама

За даними «Главком», ціни на бензин майже не змінилися у порівнянні з вечором 10 березня. Водночас на деяких автозаправках відзначили підвищення вартості дизельного пального. Також газ на WOG і KLO подорожчав на 1 і 2 гривні відповідно.

Середні ціни на пальне станом на ранок 11 березня:

бензин А-95 — 69,76 грн/л

бензин А-95+ — 73,62 грн/л

бензин А-100 — 80,46 грн/л

дизельне пальне — 74,49 грн/л

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, що чутки про можливе зростання цін на бензин до 100–150 грн/літр не підтверджуються. Народний депутат України Андрій Герус, очільник Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ, запевняє, що підстав для різкого підвищення цін наразі немає.

За його словами, одним із механізмів стримування подорожчання пального є використання стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів. Крім того, на ситуацію впливає позиція США, які також зацікавлені у стабілізації світових цін на енергоресурси.

Реклама

Герус підкреслив, що здорожчання пального прямо впливає на рівень інфляції, а відповідно й на економічну ситуацію в країні. Різких коливань цін на АЗС наразі очікувати не варто.