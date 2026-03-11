Обмеження генерації СЕС без належного фінансування компенсацій створює борги в енергосистемі — Центр Разумкова

Реклама

Особливості балансування енергосистеми в Україні призводять до регулярних обмежень генерації сонячних електростанцій, що створює фінансові проблеми для сектору відновлюваної енергетики. Про це заявив директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, оператор системи передачі змушений постійно балансувати систему, щоб уникнути аварійних ситуацій.

«Це завжди так робиться, тому що компанія «Укренерго» відповідає за надійність енергосистеми. І тут, розумієте, в чому особливість енергосистеми. Що в той же момент, скільки ви виробляєте, стільки має і споживати. Тому що в іншому випадку відбудеться аварія. «Укренерго» за цим слідкує дуже уважно і безумовно. Коли перевиробництво, тоді вони обмежують генерацію. Коли дефіцит генерації, то вони обмежують споживачів. Таким чином балансують систему».



Водночас у певні періоди року, зокрема навесні та влітку, виникає проблема перевиробництва електроенергії саме з боку сонячної генерації.

«Але тут є в чому проблема. Що у нас в окремі години зараз і будуть влітку, весною, особливо квітень-травень, перевиробництво електроенергії сонячних електростанцій. І їх, як правило, обмежують».

Експерт пояснює, що чинне законодавство передбачає компенсації для виробників електроенергії з відновлюваних джерел у разі примусового обмеження їх генерації.

«І зараз така система, що коли їх обмежують, там же є закон про ринок електроенергії, зелений тариф, що їм мають компенсувати за те, що їх обмежують. А компенсувати має «Укренерго».



За словами Омельченка, держава має уникати ситуацій, коли в Укренерго не вистачає коштів на виплати виробникам зеленої енергії.

Раніше голова АСЕУ Владислав Соколовський, заявив, що збалансованість тарифу на передачу Укренерго безпосередньо впливає на стабільність розрахунків у секторі відновлюваної енергетики.