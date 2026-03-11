НБУ відреагував на скандал із фото клієнтки Monobank: що вимагає

НБУ / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Реклама

Національний банк України розпочав перевірку дій співзасновника проєкту Monobank Олега Гороховського щодо оприлюднення даних клієнтки. Регулятор направив до банку запит із вимогою пояснити обставини поширення інформації, яка може становити банківську таємницю.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит Економічної правди.

Суть перевірки від НБУ

Приводом для наглядових дій стала публікація Гороховського, у якій він поширив фото клієнтки та звинуватив її у проросійських поглядах. НБУ вивчає, чи була ця інформація отримана під час ідентифікації або верифікації особи.

Реклама

«Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю», — зазначив НБУ у відповіді на запит.

Нацбанк зможе надати правову оцінку інциденту лише після отримання офіційних роз’яснень від банку та детальної перевірки фактів. Наразі регулятор утримується від додаткових коментарів, посилаючись на конфіденційність наглядової інформації. У разі підтвердження порушень до банку можуть бути застосовані заходи впливу.

«У разі встановлення під час наглядових дій порушень банком вимог законодавства або нормативно-правових актів Національного банку регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку», — зазначили в НБУ.

Зокрема, НБУ послався на постанову №346, яка визначає перелік санкцій та механізмів реагування на порушення з боку банківських установ.

Реклама

Що відомо про скандал довкола допису Гороховського у Threads

Нагадаємо, Monobank заблокував рахунок клієнтки, яка проходила відеоверифікацію на тлі російського прапора. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, який опублікував допис з фото клієнтки. Служба підтримки дала принципову відповідь на звернення дівчини, наголосивши, що наявність символіки та підтримка країни-агресора є неприпустимою.

Згодом виявилося, що цією клієнткою є Карина Кольб. Вона відреагувала на інцидент і заявила, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах. Клієнтка Monobank повідомила про безпідставний гейт через помилку з прапором, який виявився словенським, а не російським.

«Спочатку я звернулася до Monobank з приводу того, що мені заблокували картку. Я була не вдома і навіть не звернула уваги на те, що висить на стіні. Після цього я побачила, що „прославилася“ на весь Інтернет — на мене звалилося багато гейту», — розповіла дівчина.

Вона підкреслила свою проукраїнську позицію та розповіла, що вся її родина захищає Україну на передовій. Дівчина обурена діями Олега Гороховського, який оприлюднив її дані без перевірки фактів.

Реклама

Окрім цього, ТСН.ua розшукав цю дівчину та поспілкувався з нею. За її словами, під час відеоідентифікації вона сиділа так, що її голова закрила герб Словенії, тому і начебто виникла низка претензій до неї.