Світова енергетична криза: нафта по $150— чи має Трамп план виходу з війни проти Ірану

У понеділок, 9 березня, світова ціна нафти марки Brent досягла $119 — найвищого за останні чотири роки рівня. Після заяви Дональда Трампа, що війна з Іраном майже завершена, бо Тегеран начебто вже не має ВМФ і ВПС, ринки трохи заспокоїлися. Станом на вечір середи, 11 березня, ціна Brent трималася на позначці $91. Проте керівники нафтогазових компаній країн Перської затоки, зокрема саудівської Aramco, — найбільшого експортера нафти в світі, попереджають: якщо Ормузька протока залишатиметься заблокованою, це матиме катастрофічні наслідки.

ТСН.ua вже писав, що Ормузька протока — це ключовий коридор, який з’єднує Перську затоку з океаном. Через неї проходять понад 20% світових постачань нафти й газу. Наразі рух танкерів через Ормузьку протоку майже зупинений. Країни регіону вимушені скорочувати видобуток. Близько 90% нафти й газу, що експортувалися через Ормузьку протоку, купували країни Азії. Саудівська Аравія та ОАЕ перенаправляють експорт нафти через порти в Червоному морі. Тож експерти очікують збільшення пропозиції на ринку. Зі зрідженим газом (ЗПГ) ситуація набагато складніша. Найбільший у світі завод у Катарі так і не відновив експорт.

Військове командування Ірану погрожує, що ціна на нафту може зрости й до $200. Західні ЗМІ повідомляють, що від початку чергової війни снарядами в Ормузькій протоці були вражені вже 14 суден. Дональд Трамп обіцяє забезпечити конвоювання танкерів. Проте досі жодних подробиць про те, як це буде, та чи буде взагалі, Білий дім не надав. А міністр енергетики США Кріс Райт спочатку зробив допис із відео, а потім видалив його з соцмереж, де ВМС США начебто успішно супроводили нафтовий танкер через Ормузьку протоку.

Тож чи варто очікувати чергового цінового шоку на енергетичному ринку? Чи має Трамп «план Б» на випадок, якщо Іран не розблокує Ормузьку протоку? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Нафтовий колапс: іранський режим навряд чи впаде

Тегеран погрожує не пропускати нафтові танкери через Ормузьку протоку, яку західні ЗМІ вже охрестили «долиною смерті», продовжуючи гатити по енергетичним та військовим об’єктам у країнах Перської затоки, поки США та Ізраїль не припинять свої удари. Й попри заяви Трампа, що війна з Іраном майже завершена, він також обіцяє вдарити в двадцять разів сильніше, якщо Тегеран блокуватиме вільне судноплавство в регіоні. Натомість CNN, посилаючись на звіти американської розвідки, повідомляє, що Іран почав мінувати Ормузьку протоку.

«Мінування поки що не є масштабним. За останні дні було встановлено кілька десятків мін. Але, за словами одного з джерел, Іран все ще має від 80% до 90% своїх малих човнів та мінних загороджувачів, тому його сили цілком можуть встановити сотні мін на цьому водному шляху», — йдеться в матеріалі телеканалу.

Згодом Центральне командування США повідомило, що американські військові знищили 16 мінних загороджувачів Ірану. Проте Ормузьку протоку це не розблокувало, як і заяви Пентагону про скорочення іранських атак більш ніж на 80% від початку чергової фази війни 28 лютого. Ба більше, ізраїльські посадовці та розвідка не впевнені в падінні іранського режиму. Офіційно США та Ізраїль заявляють, що їхня мета — знищити ядерну та ракетну програму Тегерану — хоч і закликають іранців виходити на вулиці, щоб повалити режим аятол.

Щонайменше 150 американських військових поранені та 7 загинули від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. За цей час Тегеран атакував штаб-квартиру ВМС США в Бахрейні, пошкодив унікальну американську радіолокаційну станцію раннього попередження про ракетний напад у Катарі та радар найсучаснішої системи ПРО THAAD. Все це плюс витрати на військову кампанію проти Ірану вже обійшлися США в $5-10 млрд. На додачу до зростання напруги у відносинах між Америкою та країнами Перської затоки, які висловлюють все більше невдоволення через економічні та військові втрати.

До того ж, американські ЗМІ, посилаючись на звіти американської розвідки, повідомляли, що Росія надає Ірану супутникові розвіддані про місцезнаходження та переміщення американських військ, кораблів і літаків, а Пекін, який є головним покупцем іранської нафти, готується надати Тегерану фінансову допомогу, запасні частини та компоненти для ракет. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що Путін під час телефонної розмови з Трампом цими днями запевнив його, що Росія не передає Ірану розвіддані.

«Тож знаєте, ми можемо повірити їм на слово. Будемо сподіватися, що вони не обмінюються (розвідданими — Ред.)», — додав Віткофф.

Історичний ціновий шок: нафта по $150 за барель

Лише протягом кількох перших днів війни з Іраном, США, Ізраїль та союзники витратили понад 800 ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot, збиваючи іранські балістичні ракети та дешеві «шахеди». Для порівняння, за всі роки повномасштабної війни Україна отримала лише 600 таких ракет до Patriot. За словами Володимира Зеленського, ще рік тому Україна пропонувала США «дронову угоду», що складалася з перехоплювачів і не лише.

Зараз такий запит до України є з боку країн Близького Сходу. Як відомо, перші українські фахівці з перехоплення дронів вже працюють у країнах Перської затоки, допомагаючи протидіяти іранським «шахедам». В інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону президент Зеленський відповів, що Україна має карти і всі це зрозуміли, а США звернулися по допомогу саме до України, а не до Франції чи Німеччини.

«Я думаю, що рік тому я теж їх мав (карти, адже під час скандальної зустрічі з Зеленським у Білому домі рік тому Трамп кричав, що президент України не має карт у війні з Росією — Ред.), але ми не показували. Але тепер усі зрозуміли, що ми їх маємо. Так, це правда», — додав Зеленський.

Щодо Франції, Еммануель Макрон заявив, що Париж і союзники направляють до Ормузької протоки оборонну місію — вісім фрегатів, два десантні кораблі та авіаносець — для відновлення судноплавства. Невідомо, чи конвоюватимуть вони нафтові танкери, а також як ці кораблі будуть взаємодіяти з американськими силами в регіоні. Як і невідомо, яку ще кількість зброї для враження суден в Ормузькій протоці має Іран. Все це впливатиме й на світові енергетичні ринки.

Попри заяви Міжнародного енергетичного агентства щодо рекордного вивільнення запасів нафти — 400 млн барелів — експерти кажуть, що цього буде недостатньо, щоб стримати зростання цін. Консалтингова компанія з питань енергетики Wood Mackenzie прогнозує підвищення вартості сирої нафти до $150, що може перевищити історичний максимум у $147 у 2008 році.

За словами старшого наукового співробітника Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Клейтона Сігла, іранський флот значною мірою недієздатний. Іран може вражати танкери балістичними й крилатими ракетами, з якими американські війська зможуть відносно легко впоратися. Набагато більше занепокоєння, як зазначає експерт, викликають іранські швидкісні катери, морські міни та «шахеди».

«Будь-які спроби обійти протоку трубопроводами (з виходом до портів у Червоному морі, які мають Саудівська Аравія та ОАЕ — Ред.) принесуть лише обмежене полегшення. Разом ці маршрути покривають лише частину звичайного трафіку через Ормузьку протоку. Якщо нинішні перебої у світовому судноплавстві триватимуть тижнями, тиск на світові ринки посилиться», — зазначає старший науковий співробітник Інституту Гудзону Джан Касапоглу.