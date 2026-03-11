Фото ілюстративне / © pexels.com

У Чехії звичайний камінь, який використовувався у фундаменті старого сараю, виявився половиною рідкісної форми для виготовлення бронзових списів.

Про це йдеться у матеріалі livescience із посиланням на Archeologické Rozhledy.

Форма завдовжки майже 23 см, вирізана у вулканічній породі ріолітовий туф, датується пізньою бронзовою добою, близько 1350 року до н.е.

Чоловік у Чехії випадково знайшов форму для бронзового списа віком 3,3 тис. років

«Це найкраще збережена і найідеальніша форма для лиття бронзового списа в Центральній Європі», — повідомив археолог з Моравського музею, перший автор дослідження Мілан Салаш.

За формою списа та типом матеріалу він зробив висновок, що форму імпортували до південної Моравії з північної Угорщини.

Форма важить приблизно 1,1 кг і відповідає іншим формам культури Урнфельд, що виникла у середині II тисячоліття до н.е. і відома кремацією та похованням померлих у урнах на полях.

За словами дослідників, такі форми дозволяли виробляти металеву зброю та інструменти — списи, сокири, кинджали — із більшою однорідністю. Це спрощувало ведення озброєних конфліктів і зміцнювало торгівлю та політичну владу культур у Карпатському басейні.

«Ці типи списів з ребрами на лезі та гострим гребенем на гільзі були поширені в Карпатському регіоні. Це фактично серійне виробництво. Можливо, з цієї форми було відлито десятки списів», — зазначив Салаш.

Історія знахідки

Камінь виявив власник садиби Й. Томанець 2007 року, коли помітив, що сірий блок трохи виступає з ґрунту.

2019-го він передав його Моравському музею, де Салаш провів аналіз за допомогою рентгенівської флуоресценції, визначивши елементи, з яких виготовлено форму.

Встановлено, що бронза була відлита у формі, а обидві половини трималися разом мідним дротом. Дослідження також показало, що форма була використана неодноразово, що підтверджує серійне виробництво.

Щоб простежити походження форми, геолог Антонін Причистал із Університету Масарика застосував рентгенівську дифракцію. Було визначено, що форма зроблена з ріолітового туфу, який зустрічається у горах Бюкк в Угорщині та біля міста Салготарьян.

Ймовірно, форма була перенесена у сучасні часи з місцевого поселення культури Урнфельд, але точної історії її потрапляння у двір чоловіка встановити не вдалося.

