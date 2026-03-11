У російській Тулі горить стратегічний завод: що відомо про масштабну пожежу (фото)

У Тулі горить Косогірський металургійний завод 11 березня / © соцмережі

У російському місті Тула зафіксовано масштабну пожежу на території ПАТ «Косогірський металургійний завод».

Про це повідомляє Exilenova+.

На основі доступних відеоматеріалів помітно, що вогонь охопив одну з доменних печей підприємства. Оскільки ремонт такого обладнання є надзвичайно складним і тривалим технологічним процесом, інцидент може суттєво вплинути на роботу всього заводу. Наразі причини загоряння невідомі.

Також зазначається, що Косогірський металургійний завод є ключовим підприємством базової металургії регіону. Хоча він не займається прямим виготовленням озброєння, завод відіграє критичну роль у військово-промисловому комплексі РФ, забезпечуючи галузь чавуном та феросплавами.

Саме ці матеріали є необхідними компонентами для створення спеціальних сталей, без яких неможливо виробляти військову техніку та боєприпаси. Таким чином, зупинка доменної печі створює серйозні труднощі для ланцюга постачання ресурсів, необхідних для потреб російської армії.

