"Долетіли всі": Зеленський розкрив подробиці атаки на РФ ракетами "Фламінго"

Сили оборони України успішно застосували вітчизняні далекобійні ракети «Фламінго» для ураження стратегічних цілей углибині території Росії. Мішенню для атаки став Воткінський завод в Удмуртії, що розташований за 1400 кілометрів від українського кордону.

Про це на брифінгу сказав президент Володимир Зеленський.

Він підтвердив, що операція завершилася успіхом для українських військових.

«Були влучні атаки ракетами „Фламінго“ на 1400 кілометрів. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії», — зазначив глава держави.

Президент уточнив, що попри роботу ворожих систем ППО, українська зброя продемонструвала високу ефективність у подоланні оборонних рубежів агресора.

«Я не буду казати, якою кількістю били цей раз. Я хочу тільки сказати, що були не збиття, а чіткі влучання. Але найголовніше, що всі ракети, які вийшли, долетіли до об’єкту. Ми говоримо про високу якість, хорошу операцію і влучність», — підкреслив Зеленський.

Окремо президент зупинився на питанні вітчизняного військово-промислового комплексу. Росія цілеспрямовано намагалася знищити потужності з виробництва українських далекобійних ракет, через що процес випуску «Фламінго» тимчасово ускладнився.

«Як я і казав, росіяни полюють за виробництвом „Фламінго“. Нам довго довелося чекати реновації лінії виробництва через відповідні атаки», — пояснив він.

Наразі, за словами глави держави, оборонна індустрія планує масштабувати випуск цих далекобійних систем. Темпи залежатимуть від фінансового забезпечення та наявності критично важливих деталей.

«Ми будемо нарощувати кількість. Це залежить від грошей і від деяких компонентів. В залежності від кількості у нас буде більше вдалих ударів», — підсумував Зеленський.

Удар “Фламінго” по Воткінському заводу

Нагадаємо, у ніч проти 21 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії Збройних сил України завдали удару по підприємству російського воєнно-промислового комплексу — Воткинський завод у місті Воткінськ.

За інформацією військових, для атаки були застосовані крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

«Воткинський завод» є одним із ключових підприємств російського оборонно-промислового комплексу. Там виготовляють міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 «Ярс», «Ярс-С» і «Ярс-М», балістичні ракети ЗМ-30 («Булава») для підводних човнів проєкту 955А «Борей-А», а також ракети типу 9М723-1 для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М» і 9-С-7760 для авіаційного комплексу «Кинжал».

Крім того, за попередньою інформацією, підрозділи Сил оборони України уразили Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області РФ, який задіяний у забезпеченні потреб російської армії. На території підприємства також було зафіксовано пожежу, масштаби пошкоджень встановлюються.

Наскільки критичні пошкодження

За інформацією аналітичного каналу «КіберБорошно» після удару по заводу на території РФ було зафіксовано значні руйнування одного з виробничих корпусів.

За попередніми даними, у покрівлі будівлі утворився пролом орієнтовними розмірами 30×24 метри. Висота пошкоджень є нерівномірною — близько 24 метрів з одного боку та приблизно 18 метрів з іншого. Характер обвалу та руйнувань може свідчити про ймовірний вибух усередині приміщення, що могло призвести до повного вигоряння внутрішніх площ і критичного пошкодження обладнання.

Зазначається, що удар припав по корпусу №19, де розташований гальвано-штампувальний цех. У цьому підрозділі здійснюється штампування та формування металу, виготовлення корпусних елементів ракет, а також гальванічна обробка деталей — нанесення захисних і функціональних покриттів та підготовка поверхонь до подальшого складання.

Експерти вказують, що ураження такого виробничого підрозділу може вплинути на технологічний цикл підприємства, оскільки йдеться про ключовий етап створення базових конструкцій та їхню підготовку до фінального складання. Це потенційно може призвести до уповільнення або часткового призупинення виробничих процесів.