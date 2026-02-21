Генштаб підтвердив ураження воєнного заводу у російській Удмуртії ракетами "Фламінго"

Ракета «Фламінго» / © скриншот з відео

Підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ в ніч проти 21 лютого завдали удару по підприємству ВПК «Воткинський завод» у місті Воткінськ, Удмуртська Республіка, Росія крилатими ракетами FP-5 «Фламінго».

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

«У ніч проти 21 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 „Фламінго“. Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу „Воткинський завод“ у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються», — ідеться у повідомленні.

«Воткинський завод» має такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для підводних човнів проєкту 955А «Борей-А»; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК «Іскандер-М» та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу «Кинжал».

Також, за попередньою інформацією, підрозділами Сил оборони уражений Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області РФ, що задіяний у забезпеченні потреб російської армії. На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби уточнюються.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області уражений склад пально-мастильних матеріалів ворога у Донецьку та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА в районі Нової Каракуби.

А у Пологах в тимчасово окупованій Запорізькій області Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів загарбників.

Втрати врога та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 21 лютого пролунали вибухи в російському місті Воткінську, що в республіці Удмуртія — на відстані понад 1400 км від кордону з Україною. Очевидці повідомляють про удар «дронів» по воєнному заводу. У російських Telegram-каналах пишуть, що перед вибухами було чутно «характерний гул» в небі.