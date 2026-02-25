"Долетели все": Зеленский раскрыл подробности атаки на РФ ракетами "Фламинго"

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Украины успешно применили отечественные дальнобойные ракеты «Фламинго» для поражения стратегических целей в глубине территории России. Мишенью для атаки стал Воткинский завод в Удмуртии, расположенный в 1400 километрах от украинской границы.

Об этом на брифинге сказал президент Владимир Зеленский.

Он подтвердил, что операция завершилась успехом для украинских военных.

Реклама

«Были точные атаки ракетами „Фламинго“ на 1400 километров. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии», — отметил глава государства.

Президент уточнил, что, несмотря на работу враждебных систем ПВО, украинское оружие продемонстрировало высокую эффективность в преодолении оборонительных рубежей агрессора.

«Я не буду говорить, каким количеством били на этот раз. Я хочу только сказать, что были не сбития, а четкие попадания. Но самое главное, что все вышедшие ракеты долетели до объекта. Мы говорим о высоком качестве, хорошей операции и точности», — подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент остановился на вопросе отечественного военно-промышленного комплекса. Россия целенаправленно пыталась уничтожить мощности производства украинских дальнобойных ракет, из-за чего процесс выпуска «Фламинго» временно усложнился.

Реклама

«Как я и говорил, россияне охотятся за производством „Фламинго“. Нам долго пришлось ждать реновации линии производства из-за соответствующих атак», — пояснил он.

По словам главы государства, оборонная индустрия планирует масштабировать выпуск этих дальнобойных систем. Темпы будут зависеть от финансового обеспечения и наличия критически важных деталей.

«Мы будем наращивать количество. Это зависит от денег и некоторых компонентов. В зависимости от количества у нас будет больше удачных ударов», — подытожил Зеленский.

Удар “Фламинго” по Воткинскому заводу

Напомним, в ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины нанесли удар по предприятию российского военно-промышленного комплекса — Воткинский завод в городе Воткинск.

Реклама

По информации военных, для атаки были применены крылатые ракеты FP-5 «Фламинго».

«Воткинский завод» является одним из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Там изготавливают межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс», «Ярс-С» и «Ярс-М», баллистические ракеты ЗМ-30 («Булава») для подводных лодок проекта 955А «Борей-А», а также ракеты типа 9М723-1 для оперативно- 9-С-7760 для авиационного комплекса «Кинжал».

Кроме того, по предварительной информации, подразделения Сил обороны Украины поразили Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ, задействованный в обеспечении нужд российской армии. На территории предприятия также был зафиксирован пожар, масштабы повреждений устанавливаются.

Насколько критические повреждения

По информации аналитического канала «КиберБорошно» после удара по заводу на территории РФ были зафиксированы значительные разрушения одного из производственных корпусов.

Реклама

По предварительным данным, в кровле здания образовалась брешь ориентировочными размерами 30×24 метра. Высота повреждений неравномерна — около 24 метров с одной стороны и примерно 18 метров с другой. Характер обрушения и разрушений может свидетельствовать о вероятном взрыве внутри помещения, что могло привести к полному выгоранию внутренних площадей и критическому повреждению оборудования.

Отмечается, что удар пришелся по корпусу №19, где расположен гальвано-штамповочный цех. В этом подразделе осуществляется штамповка и формование металла, изготовление корпусных элементов ракет, а также гальваническая обработка деталей — нанесение защитных и функциональных покрытий и подготовка поверхностей к последующей сборке.

Эксперты указывают, что поражение такого производственного подразделения может повлиять на технологический цикл предприятия, поскольку речь идет о ключевом этапе создания базовых конструкций и их подготовке к финальной сборке. Это потенциально может привести к замедлению или частичной приостановке производственных процессов.