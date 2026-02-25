Жахлива Київ – Чоп та інші: хто платитиме за ремонт доріг, «убитих» зимою

Ями на дорозі. Фото ілюстративне / © www.facebook.com/serhiy.hudak

В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення підрядниками 80 доріг, які були пошкоджені після складної зими.

Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, передає Центр транспортних стратегій (ЦТС).

За його словами, велика кількість трас, зроблених кілька років тому, через складну зиму отримали значні руйнування.

Сухомлин зауважив, що у Мережі ширяться відео жахливих вибоїн на трасі Київ — Чоп, як виникли після складної зими.

«Ми бачимо багато жахливих відео, наприклад, із дороги М-06 Київ-Чоп. Але якщо згадати, коли проводився останній капітальний ремонт цієї дороги, то це буде 2012 рік, коли її й будували до Євро-2012. Більше жодних капітальних робіт там не виконували», — нагадав голова Агентства відновлення.

Сухомлин пояснив, що для відновлення таких трас, як Одеська чи Київ-Чоп, потрібна планова робота. Але наголосив, що наразі навряд чи держава знайде на це кошти.

Голова Агентства відновлення зауважив, що для планового ремонту доріг в Україні потрібна сума приблизно до 90 мільярдів гривень на рік. Натомість цього року на дороги в бюджеті передбачено близько 10 мільярдів гривень.

Водночас 80 доріг, які будувалися декілька років тому, зокрема перед Євро-2012, мають отримати гарантійне відновлення.

«Ті 80 доріг, які будувалися кілька років тому і теж отримали суттєві руйнування, мають отримати гарантійне відновлення, на яке державі не потрібно буде витрачати кошти, з огляду на зобов’язання підрядників, які ці дороги будували. Це на сьогодні до 20 підрядників», — підсумував Сергій Сухомлин.

Раніше повідомлялося, що через погані дороги українці платитимуть більше за пальне.