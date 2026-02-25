ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Пам’ятник Шевченку залили фарбою: Україна вимагає розслідування акту вандалізму в Сербії (фото)

Невідомі облили фарбою пам’ятник Кобзарю та зіпсували напис на п’єдесталі. Дипломати вимагають розслідування та покарання винних.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Пам’ятник Шевченку залили фарбою: Україна вимагає розслідування акту вандалізму в Сербії (фото)

У Нові Саді невідомі пошкодили пам’ятник Тарасу Шевченку Фото скрин відео 192.rs

У сербському місті Нові Сад стався акт вандалізму щодо пам’ятника Тарасу Шевченку. Невідомі облили монумент чорною фарбою та пошкодили напис із прізвищем поета на п’єдесталі. Посольство України в Сербії вже відреагувало на інцидент і закликало правоохоронців встановити винних.

Про це заявили у дипломатичному представництві.

Там повідомили, що сприйняли інформацію про наругу над пам’ятником із глибоким обуренням і наголосили, що йдеться не лише про пошкодження міського об’єкта, а й про спробу зневажити пам’ять символа українського народу у дату 24 лютого, яка є трагічною для України.

«Ці дії вандалів спрямовані на підрив українсько-сербських відносин», — написали дипломати.

Скрин відео 192.rs

Скрин відео 192.rs

Що сталося з пам’ятником Шевченку в Сербії

Відео з місця події оприлюднив сербський портал 192.rs. На кадрах видно, що поверхню пам’ятника залито темною фарбою, а окремі літери на постаменті зазнали пошкоджень.

Дипломати звернулися до сербських правоохоронних органів із вимогою оперативно розслідувати обставини інциденту та притягнути причетних до відповідальності.

Пам’ятник Тарасу Шевченку у Нові Саді відкрили 2021 року. Його встановлення ініціювала українська громада міста в межах реалізації домовленостей між Україною та Сербією, досягнутих на рівні президентів ще у 2018 році.

Нагадаємо, раніше у Білій Церкві чоловік зламав прапор України і кинув на землю. Чоловік зробив це демонстративно, в присутності перехожих на території Спасо-Преображенського собору. Його особу встановлено, поліція скерувала матеріали до суду.

Також у Києві затримали чоловіка, який намагався підпалити меморіал на Майдані. Правопорушником виявився 23-річний місцевий житель.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie