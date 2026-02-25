Пам’ятник Шевченку залили фарбою: Україна вимагає розслідування акту вандалізму в Сербії (фото)

У Нові Саді невідомі пошкодили пам’ятник Тарасу Шевченку Фото скрин відео 192.rs

У сербському місті Нові Сад стався акт вандалізму щодо пам’ятника Тарасу Шевченку. Невідомі облили монумент чорною фарбою та пошкодили напис із прізвищем поета на п’єдесталі. Посольство України в Сербії вже відреагувало на інцидент і закликало правоохоронців встановити винних.

Про це заявили у дипломатичному представництві.

Там повідомили, що сприйняли інформацію про наругу над пам’ятником із глибоким обуренням і наголосили, що йдеться не лише про пошкодження міського об’єкта, а й про спробу зневажити пам’ять символа українського народу у дату 24 лютого, яка є трагічною для України.

«Ці дії вандалів спрямовані на підрив українсько-сербських відносин», — написали дипломати.

Що сталося з пам’ятником Шевченку в Сербії

Відео з місця події оприлюднив сербський портал 192.rs. На кадрах видно, що поверхню пам’ятника залито темною фарбою, а окремі літери на постаменті зазнали пошкоджень.

Дипломати звернулися до сербських правоохоронних органів із вимогою оперативно розслідувати обставини інциденту та притягнути причетних до відповідальності.

Пам’ятник Тарасу Шевченку у Нові Саді відкрили 2021 року. Його встановлення ініціювала українська громада міста в межах реалізації домовленостей між Україною та Сербією, досягнутих на рівні президентів ще у 2018 році.

Нагадаємо, раніше у Білій Церкві чоловік зламав прапор України і кинув на землю. Чоловік зробив це демонстративно, в присутності перехожих на території Спасо-Преображенського собору. Його особу встановлено, поліція скерувала матеріали до суду.

Також у Києві затримали чоловіка, який намагався підпалити меморіал на Майдані. Правопорушником виявився 23-річний місцевий житель.