Ракетний удар Росії по Києву потрапив на кадри астронавтів МКС

Ракетний удар по Києву

Реклама

Ракетний удар, якого завдала російська терористична армія по Києву 27 грудня 2025 року, було видно з Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє спеціалізований сайт про космос Universe Space Tech з посиланням на відео, яке опублікував YouTube-канал AstronautiCAST.

Цей п’ятихвилинний ролик був складений з 3300 фото, зроблених камерою астронавта Кімія Юмі.

Реклама

У момент, коли Київ потрапляє в кадр (позначка 3:58 на відео), можна побачити вибухи в районі Трипільської ТЕС, спалахи від роботи систем ППО і навіть два об’єкти, що наближаються до міста. Очевидно, це були російські ракети. Оскільки вони не долетіли до Києва, швидше за все, їх успішно збили.

«Спалахи навколо Києва не схожі на природні явища, такі як блискавки чи метеори: це вибухи. Ви також можете побачити кілька об’єктів, що летять до міста (ймовірно, ракети), у вигляді пунктирних яскравих ліній: вони раптово зникають, можливо, тому, що це сліди боєголовки після повернення в атмосферу, або, можливо, це момент її знищення оборонними системами», — йдеться в коментарі AstronautiCAST до опублікованого відео.

Автор ролика зазначив, що відео охоплює 33-хвилинний проміжок часу і тому прискорене приблизно в 6 разів порівняно з фактичною швидкістю МКС.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилися супутникові фото наслідків удару крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» по військовому заводу в Росії, де виробляють балістичні ракети.