Через погані дороги українці платитимуть більше за пальне: експерти пояснили чому

Через критичний стан дорожнього покриття в Україні вартість пального на АЗС може зрости приблизно на 1%. Головною причиною є збільшення витрат перевізників на ремонт розбитих бензовозів, що закладається у кінцеву ціну літра для споживачів.

Про це розповів аналітик Андрій Шевчишин для РБК-України.

Логістика та «податок на ями»

За оцінками аналітика Андрія Шевчишина, логістичні витрати становлять близько 5% у структурі вартості пального. З них третина припадає на амортизацію та обслуговування спецтранспорту. Через вибоїни видатки на ремонт бензовозів зростають на 60%, що автоматично додає до ціни на стелах близько 60 копійок.

«Ми розуміємо, що хтось захоче перекладати це на роздрібних покупців, а хтось візьме ці витрати на себе у гурті. Якось будуть вирішувати сумісно це питання», — зазначив експерт.

Фактори впливу: нафта, посівна та акцизи

Окрім незадовільного стану доріг, на ринок впливають і інші вагомі чинники, зокрема світова кон’юнктура та сезонні зміни. Так, через напруженість навколо Ірану та логістичні труднощі в Європі світові ціни на нафту демонструють зростання, що лише за останній тиждень додало до вартості літра пального близько 50 копійок.

Водночас наближення весняної посівної провокує підвищений попит з боку аграріїв, які масово закуповують ресурси, що дозволяє трейдерам утримувати гуртові ціни на стабільно високому рівні. Окрім цього, різкого стрибка цін не прогнозують. Ситуацію стабілізує зниження курсу євро, оскільки саме до цієї валюти прив’язаний паливний акциз.

«Тобто всі фактори скомпенсуються, і ціни залишаться стабільно високими», — резюмував Шевчишин.

Відновлення найбільш проблемних ділянок трас, зокрема Київ-Чоп та Одеської траси, розпочнеться лише після встановлення стабільно теплої погоди (+5…+10°C). До цього часу перевізники продовжуватимуть нести підвищені збитки через стан дорожнього полотна.

Нагадаємо, експерти прогнозують зростання цін на пальне у лютому. Серед основних причин — це девальвація гривні, а тому водії мають бути готовими до здорожчання.