Рада ухвалила новий закон для військових: деталі про соцгарантії та виплати

Виплати та соцгарантії для українських військових / © ТСН

Верховна Рада України 25 лютого ухвалила законопроєкт № 13646, що впроваджує прозору систему соціальних гарантій для військовослужбовців. Документ регулює питання грошового забезпечення, відпусток та збереження робочих місць. Окрему увагу приділено уніфікації виплат для родин загиблих та зниклих безвісти захисників.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Парламент ухвалив законопроєкт №13646 про соціальний захист військових. Федоров пояснив, що передбачає документ.

«Він формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби — до, під час і після її проходження. Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами», — написав міністр у Мережі.

Деталі закону №13646 про соціальний захист військових

Забезпечення військових під час служби

Військовослужбовці отримують гарантоване фінансове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Також передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування та реабілітація за рішенням військово-лікарської комісії. Держава бере на себе забезпечення житлом, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

Соцгарантії для військових після завершення служби

Зберігається право повернутися на попереднє місце роботи — на посаду не нижчу за ту, яку обіймали раніше. Передбачено виплату допомоги в розмірі середньої зарплати після взяття на військовий облік. Крім того, військові матимуть можливість пройти професійну адаптацію, отримають повний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік після працевлаштування.

Виплати родинам загиблих і зниклих безвісти військових

Окремий розділ документа стосується підтримки родин загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць. Законопроєкт встановлює єдині та прозорі правила нарахування допомоги — без різних підходів за однакових обставин.

Наразі держава передбачає:

для родин загиблих — 15 млн грн ;

для родин зниклих безвісти — щомісячні виплати близько 120 тис. грн.

«Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги — ₴15 млн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько ₴120 тис. на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила ₴15 млн. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини — незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу», — пояснив Федоров.

Зарплати військових 2026 року — які розміри

До слова, фінансове забезпечення військових 2026 року складається з базових виплат та бойових винагород. Основа — це посадовий оклад, виплата за звання та надбавка за вислугу років (від 5% до 50%). Додатково нараховується надбавка за особливості служби (від 65% від бази), виплати за секретність, кваліфікацію та щомісячна премія.

За участь у бойових діях передбачені додаткові виплати пропорційно дням виконання завдань: 100 тис. грн за передову, 50 тис. грн для штабів у зонах зіткнення та 30 тис. грн за спецзавдання чи службу в ППО. Окремий бонус у 70 тис. грн виплачується за кожні 30 днів сумарного перебування «на нулі».

Соціальний пакет передбачає одноразову допомогу в разі підписання першого контракту (від 26 624 до 33 280 грн залежно від звання), щорічні оздоровчі у розмірі місячного забезпечення та матеріальну допомогу для вирішення побутових питань.