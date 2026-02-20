Не завжди 100 тисяч: скільки насправді отримують військові "бойових"

Виплати військовим

Система грошового забезпечення Збройних Сил України передбачає виплату додаткових винагород військовослужбовцям. Ці нарахування стосуються як захисників на лінії безпосереднього зіткнення, так і тих, хто виконує специфічні бойові розпорядження в тилу чи в районах ведення бойових дій.

Кому та як нараховують «бойові» виплати, пише АрміяInform.

Хто отримає 100, 50 та 30 тисяч?

Залежно від місця несення служби та виконуваних завдань, українські військові додатково можуть отримувати 30, 50 та 100 тисяч гривень:

100 тисяч отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території або між позиціями Сил оборони та ворога. Також цю винагороду отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження, — це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони. Звісно, що вони не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Але час їхньої роботи по ворогу також зараховується для виплати 100 тисяч винагороди.

50 тисяч виплачують тим, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами. В тому числі поза районами бойових дій.

30 тисяч отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами. Зокрема:

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій;

з управлінням угрупованнями військ;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ у районах ведення бойових дій. По суті, це стосується логістів.

Також 30 тисяч винагороди мають виплачувати тим, хто займається розмінуванням (поза межами районів ведення бойових дій) і протиповітряним прикриттям та наземною обороною об’єктів критичної інфраструктури.

Який порядок нарахування?

«Бойові» виплачуються на підставі наказу командира військової частини або начальника підрозділу, в якому військовий проходить службу. Цей наказ видається на підставі рапорту безпосереднього командира щодо кожного військовослужбовця. Факт виконання бойових завдань може підтверджуватись бойовими наказами (розпорядженнями), журналами бойових дій, бойовим донесенням або постовими відомостями.

Як розраховується сума виплати?

Винагорода виплачується пропорційно до часу перебування на передовій або виконання бойових завдань. Наприклад, якщо ви за місяць провели на передовій 10 днів (розраховується по сумі в 100 тисяч), то виплата буде трохи більш ніж 30 тисяч гривень.

70 тисяч за службу на передовій

70 тисяч передбачено для тих, хто безпосередньо виконує бойові, або спеціальні завдання на лінії зіткнення з ворогом, або в його тилу. Ця доплата не замінює «бойових», а є додатковою до них. І вона працює за накопичувальною системою. І хоч вона в постанові Кабміну називається «одноразовою», але фактично є багаторазовою.

Умови для отримання

Ця виплата передбачена саме для тих, хто безпосередньо виконує бойові, або спеціальні завдання на лінії зіткнення з ворогом, або в його тилу:

під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно ;

на тимчасово окупованій російською федерацією території України;

на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора в районах ведення бойових дій;

на території противника.

Коли мають виплачувати?

Ця виплата працює за накопичувальною системою за кожні 30 днів виконання завдань. Тобто, якщо ви, наприклад, були на передовій 15 днів у січні і ще 15 днів в лютому, то вже у березні ви маєте отримати 70 тисяч. Якщо ж у лютому буде, наприклад, 18 днів, то у березні ви все одно отримаєте 70 тисяч, а ще 3 дні підуть вже в рахунок для наступної виплати. І так кожного разу по 70 тисяч за кожні 30 днів виконання бойових (спеціальних) завдань. Так і виходить, що «одноразова» винагорода перетворюється в багаторазову.

Варто наголосити, що виконання таких завдань має бути підтвердженим на підставі бойового наказу, журналу бойових дій, або бойового донесення, та рапорту командира підрозділу про виконання завдань кожним військовослужбовцем.

Як бути, якщо перевели чи відрядили до іншої частини?

Якщо військовослужбовця відрядили до іншої частини, то саме вона має вести облік днів виконання завдань та передавати ці дані до штатної частини, де проходить службу військовий. А вже штатна частина на основі цих даних має видати наказ про виплату. Дані передаються до 5 числа. Тобто, якщо у червні у військовослужбовця накопичиться 30 днів виконання завдань на лінії зіткнення, то до 5 липня ці дані мають бути в його штатній частині для нарахування виплати. Варто стежити за тим, аби ці дані передавалися.

Якщо військовослужбовця перевели до іншої частини, то інформація про кількість днів виконання бойових завдань (якщо їх було менше ніж 30, і виплата ще не здійснювалася) має бути в наказі командира військової частини. Тому під час переведення варто перевірити, аби ці дні були вписані у наказ.

Якщо «бойові» не нараховують

Бувають випадки, коли «бойові» виплати військовослужбовці не отримують. Зокрема, додаткова винагорода не виплачується військовосдужбовцям, які:

самовільно залишили військову частину;

вживали алкогольні, наркотичні, психотропні речовини;

відмовились виконувати бойові накази;

усунені або відсторонені від виконання службових обов’язків;

визнані судом винними у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення;

навмисно заподіяли собі тілесних ушкоджень;

відбувають покарання на гауптвахті.

Також відсутність виплат може бути пов’язана через помилки під час формування наказів на призначення виплати.

Що робити у такій ситуації?

Насамперед потрібно рапортом звернутися до командира військової частини з клопотанням про проведення виплати. Якщо це не допомагає, то можна вимагати проведення виплати в судовому порядку. Або звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером: 1512.

Нагадаємо, Міністерство оборони України оприлюднило детальні правила надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців Збройних сил України 2026 року. Цей вид забезпечення є одноразовим і виплачується за певних підстав та за наявності відповідного фінансування.