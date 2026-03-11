В российской Туле горит стратегический завод: что известно о масштабном пожаре (фото)

В Туле горит Косогорский металлургический завод 11 марта / © соцмережі

В российском городе Тула зафиксирован масштабный пожар на территории ПАО «Косогорский металлургический завод».

Об этом сообщает Exilenova+.

На основе доступных видеоматериалов видно, что огонь охватил одну из доменных печей предприятия. Поскольку ремонт такого оборудования чрезвычайно сложный и длительный технологический процесс, инцидент может существенно повлиять на работу всего завода. Пока причины возгорания неизвестны.

Также отмечается, что Косогорский металлургический завод является ключевым предприятием базовой металлургии региона. Хотя он не занимается прямым изготовлением вооружения, завод играет критическую роль в военно-промышленном комплексе РФ, снабжая отрасль чугуном и ферросплавами.

Эти материалы являются необходимыми компонентами для создания специальных сталей, без которых невозможно производить военную технику и боеприпасы. Таким образом, остановка доменной печи создает серьезные трудности для цепи снабжения ресурсов, необходимых для нужд русской армии.

