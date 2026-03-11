ТСН в социальных сетях

Мир
186
1 мин

В российской Туле горит стратегический завод: что известно о масштабном пожаре (фото)

На Косогорском металлургическом заводе в Туле горит доменная печь.

Руслана Сивак
В Туле горит Косогорский металлургический завод 11 марта

В Туле горит Косогорский металлургический завод 11 марта / © соцмережі

В российском городе Тула зафиксирован масштабный пожар на территории ПАО «Косогорский металлургический завод».

Об этом сообщает Exilenova+.

На основе доступных видеоматериалов видно, что огонь охватил одну из доменных печей предприятия. Поскольку ремонт такого оборудования чрезвычайно сложный и длительный технологический процесс, инцидент может существенно повлиять на работу всего завода. Пока причины возгорания неизвестны.

В Туле горит Косогорский металлургический завод 11 марта

Также отмечается, что Косогорский металлургический завод является ключевым предприятием базовой металлургии региона. Хотя он не занимается прямым изготовлением вооружения, завод играет критическую роль в военно-промышленном комплексе РФ, снабжая отрасль чугуном и ферросплавами.

В Туле горит Косогорский металлургический завод 11 марта

Эти материалы являются необходимыми компонентами для создания специальных сталей, без которых невозможно производить военную технику и боеприпасы. Таким образом, остановка доменной печи создает серьезные трудности для цепи снабжения ресурсов, необходимых для нужд русской армии.

В Туле горит Косогорский металлургический завод 11 марта

У Тулі горить Косогірський металургійний завод 11 березня.

Напомним, в Сети появились спутниковые снимки российского завода микроэлектроники «Кремной Эл» в Брянске, по которому накануне, 10 марта, Силы обороны Украины нанесли ракетный удар.

