Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев, который считается ключевым коммуникатором Кремля с Вашингтоном, прибыл в США для переговоров с американской администрацией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По информации собеседников агентства, встреча проходит во Флориде в рамках российско-американской рабочей группы по экономике.

Состав переговорщиков не разглашается.

Агентство отмечает, что визит Дмитриева состоялся после недавнего заявления американских властей о готовности ослабить санкции против российской нефти в условиях резкого роста мировых цен на энергоносители.

Глава Минфина США Скотт Бессент ранее сообщил, что Вашингтон рассматривает такую возможность, чтобы снять напряженность на топливном рынке, вызванную военным конфликтом на Ближнем Востоке.

Позже Дмитриев подтвердил в соцсети X, что обсуждает с США этот вопрос, подчеркнув, что западные санкции «наносят ущерб мировой экономике».

Как сообщалось ранее, администрация Дональда Трампа прорабатывает несколько сценариев — от широкого послабления до адресных мер, которые бы позволили некоторым странам покупать российскую нефть без риска попасть под американские ограничения.

Источники агентства связывают эти планы с необходимостью сдержать скачок цен, спровоцированный перебоями поставок через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых морских перевозок нефти.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана уже стала неожиданным подарком для Кремля. Из-за блокирования Ормузского пролива, который является главной артерией мировой нефтяной торговли, цена российской нефти резко выросла, превысив показатель, заложенный в бюджете государства-агрессора.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отменят ряд нефтяных санкций, чтобы урегулировать мировые цены.

В частности, через месяц после того, как Индия согласилась на требование США прекратить импорт нефти из РФ в обмен на торговое соглашение, Вашингтон разрешил Дели снова ее покупать.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, во время которого стороны обсудили развитие международной ситуации и конфликт вокруг Ирана.