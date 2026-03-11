ПСЖ без Забарного в яркой "перестрелке" разбил "Челси" в плей-офф Лиги чемпионов

ПСЖ — "Челси" / © Associated Press

Реклама

Французский ПСЖ на своем поле разбил английский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 5:2 .

На 10-й минуте встречи парижане открыли счет усилиями Бредли Баркола. На 28-й минуте лондонцы ответили голом Мало Густо.

На 40-й минуте Усман Дембеле снова вывел французский клуб вперед. Однако на старте второго тайма "Челси" удалось во второй раз за матч отыграться — на 57-й минуте точный удар нанес Энцо Фернандес.

Реклама

Впрочем, подопечные Луиса Энрике затем отправили в ворота "синих" еще три мяча. На 74-й минуте отличился Витинья, после чего дубль оформил Хвича Кварацхелия, забив на 86-й и 90+4-й минутах.

Отметим, что украинский защитник парижского клуба Илья Забарный провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча ПСЖ — "Челси"

Интересно, что "Челси" и ПСЖ в прошлом году встречались в финале Клубного чемпионата мира-2025. Тогда лондонцы разгромили парижан (3:0) и завоевали трофей.

Ответный матч между "Челси" и ПСЖ состоится во вторник, 17 марта, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Реклама

Победитель пары ПСЖ — "Челси" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния "Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия).

Ранее сообщалось, что "Буде-Глимт" сенсационно разгромил "Спортинг" и приблизился к четвертьфиналу Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.