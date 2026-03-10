"Галатасарай" во второй раз за сезон обыграл "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

"Галотасарай" / © Associated Press

"Галатасарай" победил "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ремс Парк" в Стамбуле завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече турецкая команда забила уже на 7-й минуте — Марио Лемина замкнул скидку Виктора Осимхена после подачи с углового.

Отметим, что "Галатасарай" уже во второй раз в этом сезоне обыграл "Ливерпуль" в Лиге чемпионов. В основном раунде турнира стамбульский клуб также победил мерсисайдцев со счетом 1:0.

Обзор матча "Галатасарай" — "Ливерпуль"

Ответный матч между "Ливерпулем" и "Галатасараем" состоится в среду, 18 марта, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары "Галатасарай" — "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния ПСЖ (Франция) — "Челси" (Англия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.