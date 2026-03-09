Ньюкасл — Барселона: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ньюкасл" — "Барселона" / © Associated Press

Во вторник, 10 марта, английский "Ньюкасл" примет испанскую "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Барселона" заняла пятое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, напрямую выйдя в 1/8 финала.

"Ньюкасл" закончил 12-м основной раунд самого престижного еврокубка и попал в стыковые матчи плей-офф, где уничтожил азербайджанский "Карабах" (6:1, 3:2).

Где смотреть матч Ньюкасл — Барселона

В Украине поединок "Ньюкасл" — "Барселона" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Ньюкасл — Барселона

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Барселону". На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2,25. Ничья — 4,00. Выигрыш "Ньюкасла" — 2,90.

На выход "сине-гранатовых" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,37. Проход английского клуба в следующую стадию оценен коэффициентом 3,10.

Ответный матч между "Барселоной" и "Ньюкаслом" состоится в среду, 18 марта, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Начало — в 19:45 по киевскому времени.

Победитель пары "Ньюкасл" — "Барселона" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия).