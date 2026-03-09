Удары по Ирану: сенатор США сделал важное предупреждение

Линдси Грэм / © Associated Press

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал осторожно выбирать цели в Иране, чтобы не повредить нефтяную инфраструктуру

Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, целью должно быть освобождение иранского народа от убийственного режима аятолл. Израиль, подчеркнул Грэм, «продемонстрировал удивительные способности, когда речь шла о свержении кровавого режима в Иране».

«В этой связи прошу быть осторожными в выборе целей. Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его шанса начать новую, лучшую жизнь после падения этого режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь важное значение для достижения этой цели», — сказал сенатор Грэм.

Как сообщалось, после ударов по нефтяным объектам Ирана представители США Стив Виткофф и Джерард Кушнер 10 марта срочно прибудут в Израиль. Обострение между странами произошло после ударов израильских военных по нефтяной инфраструктуре Ирана. Действия Тель-Авива вызвали беспокойство в Вашингтоне.