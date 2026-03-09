Трамп высказался о завершении войны с Ираном: будет ли Нетаньяху влиять на решение

Нетаньяху и Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении войны с Ираном будет «взаимным» и будет приниматься вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. В то же время он подчеркнул, что окончательное слово будет оставаться за Вашингтоном.

Об этом он сказал в телефонном интервью The Times of Israel.

Завершение войны с Ираном

По словам Трампа, он и Нетаньяху находятся в постоянном контакте по развитию конфликта. Американский президент отметил, что учтет позицию израильского премьера, однако подчеркнул: финальное решение будет принимать именно он.

«Я думаю, что это взаимно… в какой-то степени. Мы разговаривали. Я приму решение в подходящее время, но будут учтены многие факторы», — сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что Иран якобы планировал уничтожить Израиль. По его словам, без совместных действий США и израильского руководства Тегеран мог бы реализовать эти намерения.

«Иран собирался уничтожить Израиль и все вокруг него… Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль», – утверждает президент США.

На вопрос журналистов, сможет ли Израиль продолжать боевые действия против Ирана, если США решат прекратить свои удары, Трамп отказался рассматривать такой сценарий. По его словам, он не считает, что в этом возникнет необходимость.

В то же время, американский лидер не назвал конкретных сроков завершения войны. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявляла, что в Вашингтоне ожидают, что конфликт может длиться примерно от четырех до шести недель.

Ранее говорилось, что спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 10 марта посетят Израиль . Визит состоится на фоне резкого обострения ситуации после мощных израильских ударов по нефтяным объектам Ирана. По данным СМИ, Израиль заранее предупреждал США о намерении атаковать энергетическую инфраструктуру страны. Однако в Белом доме ожидали, что эти удары будут преимущественно символическими и не приведут к масштабным разрушениям.