Гвоздики в весе будут стоять до 3 недель / © unsplash.com

Чтобы ваш букет долго радовал глаз, важно правильно подготовить цветы.

Свежие срезы стеблей — ключ к долговечности гвоздик. Срезанные стебли могут иметь поврежденные концы, которые укупориваются воздухом или бактериями, препятствуя поглощению воды. Используйте острый нож или секатор и делайте косой срез под углом 45°. Это увеличивает площадь для впитывания жидкости и предотвращает прилипание стеблей ко дну вазы. Лучше всего делать срезы под водой во избежание воздушных пробок в капиллярах.

Все листья, оказываемые под водой, следует осторожно удалить. Погруженные листья быстро разлагаются, способствуя развитию бактерий. Эти микроорганизмы загрязняют воду и выделяют токсины, ускоряющие увядание цветов. Кроме того, листья под водой испаряют влагу, конкурируя со стеблем за поглощение воды, что также негативно влияет на свежесть букета.

Добавки для длительной жизни гвоздик

Чтобы создать идеальную среду для срезанных цветов, важно обеспечить питание и антибактериальную защиту.

Питательная среда

Срезанным гвоздикам требуется энергия для клеточного метаболизма. Простой способ — добавить 1 чайную ложку сахара на литр воды. Сахар обеспечивает необходимые углеводы и поддерживает свежесть букета. Главное — не переборщить, чтобы не спровоцировать рост бактерий.

Антибактериальные средства