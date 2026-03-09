"Ощадбанк" под атакой: остановилась работа электронных сервисов

«Ощадбанк» / © УНИАН

«Ощадбанк» временно остановил работу своих электронных систем из-за угрозы кибератаки 9 марта. Специалисты уже завершают техническую проверку и обещают восстановить сервисы в течение часа.

Об этом сообщили на Facebook-странице финансового учреждения.

«Ощадбанк сообщает о временной остановке электронных сервисов», — указано в заявлении.

По информации банка, 9 марта около 10:00 сработали внутренние протоколы безопасности из-за подозрения на DDoS-атаку. В связи с этим серверы учреждения временно отключили.

Сейчас специалисты проводят техническую проверку работы систем.

«Продолжается техническая проверка всех систем. В течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме», — сообщили в «Ощадбанке».

К слову, в феврале «А-Банк» отразил одну из самых масштабных хакерских атак. Из-за применения ранее неизвестного механизма часть клиентов столкнулась с неправомерным списанием средств, однако банк уже вернул все деньги на счета пострадавших. В пресс-службе заверили, что система защищена от подобных угроз, ни один из более 4 млн клиентов не понес потерь.