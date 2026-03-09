- Дата публікації
"Ощадбанк" під атакою: зупинилася робота електронних сервісів
В «Ощаді» вранці спрацювали внутрішні протоколи безпеки через підозру на DDoS-атаку.
«Ощадбанк» тимчасово зупинив роботу своїх електронних систем через загрозу кібератаки 9 березня. Фахівці вже завершують технічну перевірку та обіцяють відновити сервіси протягом години.
Про це повідомили на Facebook-сторінці фінансової установи.
«Ощадбанк повідомляє про тимчасову зупинку електронних сервісів», — вказано в заяві.
За інформацією банку, 9 березня близько 10:00 спрацювали внутрішні протоколи безпеки через підозру на DDoS-атаку. У зв’язку з цим сервери установи тимчасово відключили.
Наразі фахівці проводять технічну перевірку роботи систем.
«Триває технічна перевірка всіх систем. Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі», — повідомили в «Ощадбанку».