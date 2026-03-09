ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
55
1 хв

"Ощадбанк" під атакою: зупинилася робота електронних сервісів

В «Ощаді» вранці спрацювали внутрішні протоколи безпеки через підозру на DDoS-атаку.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
«Ощадбанк»

«Ощадбанк» / © УНІАН

«Ощадбанк» тимчасово зупинив роботу своїх електронних систем через загрозу кібератаки 9 березня. Фахівці вже завершують технічну перевірку та обіцяють відновити сервіси протягом години.

Про це повідомили на Facebook-сторінці фінансової установи.

«Ощадбанк повідомляє про тимчасову зупинку електронних сервісів», — вказано в заяві.

За інформацією банку, 9 березня близько 10:00 спрацювали внутрішні протоколи безпеки через підозру на DDoS-атаку. У зв’язку з цим сервери установи тимчасово відключили.

Наразі фахівці проводять технічну перевірку роботи систем.

«Триває технічна перевірка всіх систем. Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі», — повідомили в «Ощадбанку».

