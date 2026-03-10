Пенсії в Україні по-новому: як можуть змінитися нарахування у 2027 році

В Україні можуть по-новому нараховувати пенсії

Реклама

Пенсійна реформа готує нововведення: перехід від «спільного казана» до персональних накопичень. Вперше в історії сучасної України внески працівників можуть стати їхньою приватною власністю, яку навіть можна буде передати у спадок. Проте експерти застерігають: за 30 років інфляція в Україні знецінила гривню у 37 разів, і цей досвід може повторитися.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

План Уряду: 40% від зарплати у підсумку

Мета реформи — забезпечити кожному пенсіонеру виплату в розмірі не менше 40% від його середньої зарплати. Ця сума має складатися з двох рівних частин:

Реклама

20% — від традиційної солідарної системи (бальна система);

20% — від накопичувальної системи (кошти на індивідуальному рахунку).

На старті уряд пропонує вкладати ці кошти в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) під високий відсоток. Це має стати державним гарантом того, що гроші не просто лежатимуть, а працюватимуть на економіку та захищатимуться від знецінення.

Жорстока математика інфляції: досвід 1996–2026 років

Економіст Олег Пендзин нагадує, що законодавча база для таких рахунків існує ще з 2004 року, але її впровадження постійно відкладали через нестабільність цін. Статистика, яку навів експерт, вражає.

Олег Пендзин, економіст: «За даними Держстату, від моменту впровадження гривні у 1996 році інфляція становила 3727%. Тобто ціни зросли більше, ніж у 37 разів. Сьогодні за 100 гривень можна купити лише 2,7% того, що було доступно 30 років тому. Це і є головний «підводний камінь» накопичень».

Два сценарії для нинішніх 30-річних

Експерт окреслив два варіанти розвитку подій для тих, хто зараз починає відкладати на старість:

Реклама

Песимістичний: періодичні кризи та середня інфляція 12–15% на рік. За таких умов через 30 років ціни знову зростуть у 30–40 разів, що зробить накопичення безглуздими — жодні інвестиційні інструменти не встигнуть за таким ростом. Оптимістичний: швидке закінчення війни, іноземні інвестиції та ріст ВВП при інфляції не вище 8%. У цьому випадку ціни за 30 років зростуть лише вдесятеро. Бальна система за такого сценарію працюватиме ідеально, адже зарплати встигатимуть за цінами.

«Наразі важко передбачити, чи з’явиться за таких умов економічна можливість для введення обов’язкової накопичувальної системи», — резюмує Олег Пендзин. Проте сама можливість передати пенсію у спадок вже є потужним стимулом для виведення зарплат із «тіні».

Більше читайте у матеріалі: Пенсійна реформа в Україні: кому треба буде стаж 40 років і що таке бал-"універсал»