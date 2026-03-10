Росія озброює "тіньовий флот": на кораблях помітили найманців ПВК "Вагнер"

Найманець

На кораблях так званого «тіньового флоту» Росії, які перевозять російську нафту, працюють люди з досвідом у силових структурах та приватних військових формуваннях. Йдеться про персонал, який раніше міг бути пов’язаний із ПВК «Вагнер» або російською військовою розвідкою.

Про це повідомляє “УНІАН» із посиланням на Helsingin Sanomat.

Що відомо про найманців на кораблях РФ

Розслідувачі ідентифікували 17 людей на суднах, які діють у Фінській затоці. Вони з’ясували, що ці особи не мають необхідної морської кваліфікації.

За попередніми даними, 12 із них можуть бути пов’язані з російськими найманцями або військовою розвідкою. У матеріалі зазначається, що такі «групи безпеки» контролюють екіпажі суден і стежать, щоб кораблі не потрапили під контроль західних країн.

Висновки журналістів підтвердили представники кількох західних розвідувальних структур, зокрема фінська служба безпеки Finnish Security and Intelligence Service. За однією з версій, російський «персонал безпеки» на борту також може виконувати роль зв’язкових між суднами «тіньового флоту» та російськими військовими, які останнім часом посилили свою присутність у Балтійському морі.

Як ми писали, Росія застосовує GPS-спуфінг, щоб приховувати переміщення суден свого «тіньового флоту» та обходити міжнародні санкції на експорт нафти. Система підміняє координати суден, через що вони відображаються в системах відстеження в іншому місці. Спочатку цю технологію використовували у військових цілях у Чорному морі, а згодом — для маскування транспортування енергоресурсів. Україна передає партнерам інформацію про такі схеми, щоб протидіяти обходу санкцій.