Єврокомісія пригрозила позбавити Венеційську бієнале грошей через Росію

Європейська комісія може позбавити Венеційську бієнале грантового фінансування через рішення допустити Росію до участі у 61-й Міжнародній художній виставці.

Спільну заяву віцепрезидентки ЄК Хенни Вірккунен та єврокомісара з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленна Мікаллефа опублікували на сайті Єврокомісії.

Посадовці рішуче засудили рішення Фундації Бієнале дозволити Росії відкрити національний павільйон на цьогорічній виставці. Це може статися вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

«Європейська комісія чітко висловила свою позицію щодо незаконної агресивної війни Росії проти України. Культура сприяє та захищає демократичні цінності, сприяє відкритому діалогу, різноманітності та свободі слова і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди», — йдеться у заяві.

Вірккунен і Мікаллеф наголосили, що рішення Фундації Бієнале допустити російських учасників суперечить колективній позиції Європейського Союзу щодо агресії Росії.

У Єврокомісії попередили: якщо організатори виставки не переглянуть своє рішення, Брюссель може вжити подальших заходів. Зокрема, йдеться про можливе призупинення або повне припинення надання грантового фінансування.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на інформацію про участь Росії у 61-й Венеційській бієнале, заявивши, що таке рішення може стати «небезпечним сигналом підтримки агресії».

