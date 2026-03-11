У Білому домі розповіли, коли очікують значного зниження ціни на нафту

Ціни на нафту / © Associated Press

У Білому домі заявили, що ціни на нафту та бензин у США можуть суттєво знизитися після завершення воєнних дій проти Ірану.

Про це під час пресбрифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Американці побачать, що ціни на нафту і бензин швидко впадуть», — сказала вона.

Левітт наголосила, що нинішнє подорожчання є тимчасовим.

«Запевняю американський народ, що нещодавнє зростання цін на нафту і бензин є тимчасовим, і ця операція приведе до нижчих цін на бензин у довгостроковій перспективі», — заявила речниця.

За її словами, напередодні ввечері президент США Дональд Трамп підтвердив намір забезпечити стабільне постачання енергоресурсів через Ормузьку протоку.

«Президент Трамп підтвердив свою прихильність забезпеченню проходу нафти через Ормузьку протоку, аби США і всі союзники могли отримувати необхідні енергоресурси», — зазначила Левітт.

Вона також підкреслила, що Трамп не дозволить «іранським зловмисникам-терористам зупинити свободу навігації і вільний потік енергоресурсів».

Речниця Білого дому додала, що воєнна кампанія проти Ірану, яка триває вже десять днів, демонструє значні результати.

«За десять днів ця кампанія продемонструвала переконливий успіх, і американські воїни перемагають у цій важливій боротьбі ще швидшими темпами, ніж ми очікували», — сказала вона.

За її словами, наразі уражено понад 5 тисяч ворожих цілей, а кількість ракетних атак Ірану скоротилася більш як на 90%. Крім того, було знищено понад 50 іранських військових кораблів.

Відповідаючи на запитання щодо можливого зняття обмежень на експорт російської нафти, Левітт зазначила, що наразі нових рішень немає.

«Знаю, що Міністерство фінансів та енергетична команда президента продовжують обговорювати це питання, і що вони консультуватимуться з президентом перед тим, як ухвалювати рішення», — сказала вона.

Речниця також нагадала, що США тимчасово дозволили Індії приймати російську нафту.

«Ми тимчасово дозволили Індії приймати російську нафту, поки працюємо над тим, щоб компенсувати тимчасовий дефіцит постачання нафти у світі через дії іранців», — пояснила Левітт.

За її словами, у Вашингтоні вважають, що продаж нафти, яка зараз перебуває у танкерах у морі, не принесе суттєвої фінансової вигоди Росії.

Крім того, речниця прокоментувала інформацію про можливу передачу Росією розвідувальних даних Ірану.

«Президент і його спецпосланець Стів Віткофф передали Росії сигнал, що якщо це відбувається, то це не те, чим би вони були задоволені, і вони сподіваються, що цього не відбувається», — резюмувала вона.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації Дональда Трампа прокоментували інформацію про те, що Росія допомагає Ірану розвідданими для атак на США.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп повідомив про намір Вашингтона послабити частину нафтових санкцій.